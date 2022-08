‘Tierra amarga’, capítulo 99: Demir descubre que Ümit es hija de Sevda

Tierra amarga, con el paso del tiempo, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium. ¡Es sencillamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 98 de Tierra amarga. Así pues, hemos podido ver cómo Demir descubre las intenciones de Züleyha de marcharse de Çukurova con sus hijos. Trata de detenerla pero el señor Yaman termina dándose cuenta que ha perdido para siempre a su familia.

Tras vivir el funeral de Müjgan, vemos que Demir decide visitar a Ümit. Lo hace para amenazarla de muerte y hacerle saber que no solamente acabará con su vida, sino también con la de él. Afortunadamente, Züleyha aparece en el momento indicado para evitar una tragedia. Tiempo más tarde, Ümit persigue a la señora Yaman para hacerle saber que está esperando un hijo de Demir.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 99 de Tierra amarga. Así pues, somos partícipes de cómo Züleyha está verdaderamente preocupada. ¿El motivo? Cuando se marchó de Çukurova vendió sus acciones en la empresa familiar. Quería obtener el dinero lo antes posible para desvincularse de los Yaman y asegurar un futuro a su familia.

Lo que no esperaba es que iba a ser víctima de una trampa. Züleyha no consigue ponerse en contacto con el abogado que realizó las transacciones, ya que fue inhabilitado. Las cosas se complican cada vez más, y no es para menos. Ümit sigue empeñada en hacer creer a todos que está embarazada de Demir. A pesar de que Fikret ya no esté en su barco, su sed de venganza parece no tener límites.

Pero el hijo de Hünkar está harto de que la doctora se empeñe en destruir su vida. Por ese mismo motivo, no tarda en contratar unos sicarios para que acaben con la vida de Ümit. El plan iba a las mil maravillas hasta que la policía apareció en cualquier momento. La doctora se refugia en casa de Ali Rahmet pero éste termina echándola. Sin dinero, Sevda se ofrece a ayudarla mientras que Demir termina descubriendo que Ümit es hija de la que fue amante de su padre, Adnan Yaman. No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga en Antena 3 y ATRESplayer Premium.