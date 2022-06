‘Tierra amarga’, capítulo 90: Fikret confiesa a Demir que son hermanos

Tierra amarga, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos podido ver lo que sucede en el capítulo 89 de Tierra amarga. Así pues, somos partícipes de cómo Sevda acude por sorpresa a la casa de Ümit tras descubrir que Demir está en ese lugar. La mujer trata de separarles por lo que, al enfrentarse a la doctora, se muestra contundente: “No soy tonta. Si me conocieras sabrías de lo que soy capaz”.

Termina yéndose de casa, pero espera fuera a que Demir salga de ese lugar. Al verle, Sevda se enfrenta a él y el hijo de Hünkar se muestra claro: “Ya sé que ha sido un error, no me lo recuerdes”. Züleyha se muestra agradecida con Sevda por todo lo que ha hecho por ella, por lo que le pide que se mude a la habitación de Hünkar: “Te lo mereces, hazlo por nosotros”.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 90 de Tierra amarga. De esta manera, vemos cómo Sevda vuelve a tener un fuerte enfrentamiento con Ümit, y ella le hace saber que no tiene la potestad de reclamarle nada. ¿El motivo? Ella, en el pasado, fue “la amante de Adnan Yaman”. Unas palabras que hacen que Sevda termine poniendo a la doctora en su lugar.

Demir ha sido secuestrado por Fikret, quien parece haber perdido la razón. En pleno enfrentamiento, el sobrino de Ali Rahmet ha terminado por confesar al empresario que él también es hijo de Adnan Yaman. Algo que Demir no termina de creer. Tras negarse a batirse en duelo con Fikret, viaja a Estambul para obtener respuestas.

Lo que no esperaba era descubrir que Züleyha y Sevda sabían la verdad y se lo habían ocultado todo este tiempo. Demir, al llegar a la mansión, se enfrenta a su mujer. Ésta no sabe cómo hacerle entender que guardaron silencio para protegerle. Lo cierto es que esta situación ha hecho que Ali Rahmet llegue al límite, sufriendo un infarto por el que Fikret comienza a ver la vida desde otra perspectiva. Es hora de dejar el odio y la venganza atrás. No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga en Antena 3 y ATRESplayer Premium.