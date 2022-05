‘Tierra amarga’, capítulo 85: Behice se quita la vida frente a Demir, Fekeli, Züleyha y Müjgan

‘Tierra amarga’, con el paso del tiempo, ha logrado hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia acertó de lleno con la emisión de esta historia que, pase lo que pase, ha cambiado la vida de mucha gente. ¡Y eso es verdaderamente espectacular!

Recientemente hemos podido ver lo que sucede en el capítulo 84 de ‘Tierra amarga’. Así pues, vemos cómo Demir está seguro de haber encontrado, de una vez por todas, a la persona que acabó con la vida de su madre, Hünkar Yaman. ¡Se trata de nada más y nada menos que la tía de Müjgan! Como era de esperar, la ira se ha apoderado de él.

Tanto es así que no tarda en dirigirse a la mansión para atacar, con firmeza, a Behice. Züleyha, afortunadamente, ha logrado pararle los pies antes de que pueda arrepentirse. La tía de Müjgan, al ser consciente de que le han descubierto, comienza a trazar un plan para marcharse de Adana. Antes de hacerlo, tiene que reconciliarse con Müjgan.

#Audiencias 📈 🏆 #TierraAmarga27May termina su semana como lo más visto de la tarde. ➡️ +1,3M seguidores y 17% de share. 🔝 Lidera a +3,1 puntos de su rival. 🎉 Cierra la 2ª mejor semana de su historia (17,6%). Gracias por visitar Çukurova. ❤️ pic.twitter.com/6wWXvBxs5j — Tierra Amarga (@TierraAmarga) May 28, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 85 de ‘Tierra amarga’. De esta manera, vemos cómo Züleyha acusa públicamente a Behice de ser una asesina. Lo hace con pruebas en la mano. La tía de Müjgan reconoce que no tiene miedo, por lo que la señora Yaman se muestra contundente: “Tenle miedo a Demir, porque a él no le va a importar matarte antes de que te encarcelen”.

Por si fuera poco, Züleyha va más allá: “Por tu bien te recomiendo que vayas a la policía y confieses que a Hünkar Yaman la mataste tú”. Behice, al sentirse acorralada, no tarda en marcharse del lugar. Antes de que lo haga Müjgan, Züleyha le hace entrega de las pruebas que tiene en su poder para que, de una vez por todas, abra los ojos.

Ümit avisa a Fikret de que algo no anda bien con Müjgan, al verla llegar al hospital realmente alterada. El sobrino de Fekeli no tarda en personarse en ese lugar. Ella, visiblemente destrozada, le pide que se vaya: “Lo único que quiero es que me dejes sola”. Fikret se muestra muy sincero: “Me arrepiento mucho de lo que te dije, perdóname”.

Behice coge el coche de Müjgan para tratar de escapar, pero Züleyha y Fekeli no dudan en seguirle la pista. El coche de la mujer empieza a fallar, por lo que termina estacionando en un lugar de lo más peligroso como es un acantilado. “¿Por qué corre tanto? ¿Quiere matarse?”, preguntó Ali Rahmet a la tía de Müjgan.

Acto seguido, saca una pistola. Al ver la reacción de Behice, el empresario reconoce lo siguiente: “No tengo pensado matarte. Usted misma se va a hacer ese favor. Más vale tener una muerte digna que vivir una vida miserable como la suya. Le doy la oportunidad que no le dio usted a Hünkar”.

Le entrega la pistola para que acabe con su vida ella misma. De un instante a otro, Müjgan y Fikret aparecen en el lugar. La doctora le pide que no cometa una locura mientras que Fekeli sigue hablando a Behice: “Libérese a usted y a su sobrina de este sufrimiento”, aseguró. Lo que nadie esperaba es que la tía de Müjgan fuera a apuntar, directamente, a Ali Rahmet: «Dame las llaves de tu coche ahora mismo».

En ese instante confiesa que fue ella quien mató a Hünkar Yaman. Por si fuera poco, se muestra de lo más contundente con Züleyha: “Deberías haberla matado por tú por todo lo que te había arrebatado, pero tuve que ser yo la que acabara con ella”. Fekeli insiste en que le dispare y, de un momento a otro, lo hace. Pero se da cuenta de que el arma no estaba cargada y el empresario estaba jugando con ella.

Ali Rahmet lo único que quería es que confesase, y lo hizo frente a varios testigos. Behice, al ver que no tenía escapatoria, fue clara: “Fui yo quien maté a Hünkar Yaman y no me arrepiento”. Lejos de que todo quedase ahí, Demir apareció con su arma. Al ser consciente de que iba a morir de un disparo, Behice quiso adelantarse. ¿De qué manera? Tirándose por el precipicio para quitarse la vida. Uno de los instantes más esperados por los espectadores por fin ha llegado. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.