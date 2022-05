‘Tierra amarga’, capítulo 84: Demir descubre quién mató a Hünkar Yaman

‘Tierra amarga’, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas de más éxito. Y no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 83 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Züleyha ha subastado una de las tierras de Hünkar, sin tan siquiera imaginar que en ese mismo lugar se encontraba escondido todo el dinero de Yilmaz.

Un movimiento que Behice toma como sospechoso. La tía de Müjgan se enfrenta a la señora Yaman, al darse cuenta de que jamás va a poder disfrutar de ese dinero. “Te destruiré, no sabes con quién te estás metiendo”, amenazó Behice. Mientras tanto Züleyha descubre que a Müjgan no le tembló el pulso a la hora de echar a Çetin y a Gülten de la casa cercana a la mansión, donde iban a vivir como recién casados.

La señora Yaman acude al hospital para enfrentarse con Müjgan y, acto seguido, ésta se lo cuenta a su tía: “Se trata del futuro de mi hijo, no permitiré que se salga con la suya”. La doctora reclama sus derechos a Fekeli, y es entonces cuando éste le muestra el documento que acredita que Kerem Ali, cuando cumpla 21 años, dispondrá de 30 millones de liras. Algo por lo que Behice no ha podido evitar estallar: “¿Y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa con mi futuro?”.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 84 de ‘Tierra amarga’. Así pues, observamos cómo Demir está completamente seguro de haber encontrado a la persona que acabó, injustamente, con la vida de su madre. ¡Se trata de la tía de Müjgan! Por ese mismo motivo, la ira ha comenzado a apoderarse de él.

Tanto es así que no tarda en dirigirse a la mansión para ir en contra de Behice. Demir está dispuesto a todo para que pague por todo lo que ha hecho. Afortunadamente, Züleyha ha logrado pararle los pies. La tía de Müjgan, por su parte, se ha dado cuenta de que no puede permanecer un segundo más en Adana, por lo que trata de reconciliarse con su sobrina a toda costa.

En esta complicada situación, necesita una aliada. La doctora, evidentemente, no cree sus palabras por lo que le recomienda que se vaya a Estambul cuanto antes. Fekeli pilla a Fikret y Müjgan besándose, y es algo que no le alegra en absoluto. Esta situación hace que Fikret empiece a cuestionarse muchas cosas, entre ellas su relación con Müjgan. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.