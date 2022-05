‘Tierra amarga’, capítulo 83: Müjgan, decepcionada con la reacción de Behice

No es ningún secreto que ‘Tierra amarga’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 82 donde, entre otras cuestiones, vemos cómo Züleyha se ve sorprendida al encontrar, en el escritorio de Demir, una carta.

Antes de saber de quién es, prepara los muebles que va a subastar para un campamento de verano. Ümit, que cada vez está más integrada en el hospital, sorprende al tener un fortísimo desencuentro con Müjgan. Todo ello mientras Demir y Züleyha cenan en privado para hablar de diversos asuntos de la empresa.

Finalmente, Ümit encuentra la manera de verse a solas con el hijo de Hünkar. Fekeli no parece tolerar el maltrato de Behice a varios de los trabajadores del rancho. De ahí que Müjgan, influenciada por su tía, termine estallando contra Ali Rahmet. Además, tía y sobrina están absolutamente convencidas de que la fortuna de Yilmaz la tiene Züleyha.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 83 de ‘Tierra amarga’. Así pues, observamos cómo Züleyha decide subastar una tierra que era de Hünkar para un bien común. Sin tan siquiera imaginar que todo el dinero de Yilmaz se encontraba escondido, bajo tierra, en ese mismo punto.

Un movimiento que muchos han visto sospechoso, entre ellos Behice. La tía de Müjgan no tarda en enfrentarse a la nueva señora Yaman, al ser consciente de que no va a poder disfrutar del dinero que le correspondería a Kerem Ali en herencia. “Te destruiré, no sabes con quién te estás metiendo”, aseguró Behice.

Todo ello mientras Züleyha termina descubriendo que Müjgan echó a Gülten y Çetin de la casa en la que iban a vivir desde su matrimonio. De ahí que la señora Yaman acudiera al hospital para enfrentarse a la doctora. Al ver que no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer, Züleyha no tardó en decir lo siguiente: “Ya veo que no merecías ese dinero”, refiriéndose al de Yilmaz.

Al ser consciente de la situación, Müjgan se sincera con Behice respecto a lo sucedido con Züleyha: “Se trata del futuro de mi hijo. No permitiré que se salga con la suya”. Acto seguido, la doctora decide enfrentarse a Fekeli en presencia de Fikret. Lo que no esperaba es que el dueño del rancho fuera a entregarle un documento de lo más crucial.

¿En qué consiste? En que, antes de que Yilmaz muriera, los dos firmaron un documento por el que Kerem Ali recibiría 30 millones de liras cuando cumpliera los 21 años. Mientras tanto, Fekeli cuidará de él para que no le falte de nada: “Pensaste que él se había olvidado de tu hijo y estabas muy equivocada. Parece que se te ha olvidado lo mucho que Yilmaz quería a Kerem Ali. Date cuenta que Yilmaz, quien dices que no se preocupó nada, ya aseguró el futuro de su hijo hace tiempo”.

Al ver que Behice se estaba aprovechando de la confianza de Gaffur, Demir no ha dudado en estallar contra ella. Tanto es así que pide tanto a la tía como a la sobrina que se vayan de esa casa. Cuando consiguen apaciguar la situación, las dos tienen una intensa conversación en el interior. Müjgan le hace saber la decisión de Yilmaz y Fekeli de salvaguardar el futuro de Kerem Ali, algo que no ha gustado en absoluto a Behice: “¿Y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa con mi futuro?”.

Müjgan estaba visiblemente decepcionada con la reacción de su tía: “No olvides que yo no tengo por qué cuidarte. En realidad, nunca te has preocupado por Kerem Ali. ¡No te ha importado nada!”, espetó. En el instante menos esperado, un taxista llega a la misión de los Yaman en busca del hijo de Hünkar: “Señor Demir, tengo algo que decirle. Sé quién mató a su madre”. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.