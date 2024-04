Taylor Swift está celebrando el estreno de su álbum, The Tortured Poets Department, que salió a la luz el pasado viernes 19 de abril y que se convirtió en el álbum más reproducido de Spotify en un solo día y la cantante fue la artista más reproducida en un solo día en la historia de la aplicación. Nadie puede negar que la artista está en el pico más alto de su carrera entre la salida de este álbum y The Eras Tour, que se ha convertido en la gira más exitosa de todos los tiempos, siendo la primera gira de la historia en superar la recaudación de mil millones de dólares en recaudación.

Además, la cantante tiene grandes anécdotas a lo largo de toda su carrera y, ahora, el príncipe Guillermo ha compartido cómo la cantante de Fortnight le hizo pasar vergüenza encima de un escenario. Fue en el pasado año 2013, cuando la joven acababa de sacar su álbum Red y estaba preparando su quinto disco, 1989. La joven Taylor Swift, que en ese momento tenía 23 años, acudió a un evento que tuvo lugar en los jardines del Palacio de Kensington, donde el príncipe y otros personajes fueron a disfrutar de actuaciones de artistas como Bon Jovi.

The Tortured Poets Department. An anthology of new works that reflect events, opinions and sentiments from a fleeting and fatalistic moment in time – one that was both sensational and sorrowful in equal measure. This period of the author’s life is now over, the chapter closed and… pic.twitter.com/41OObGyJDW — Taylor Swift (@taylorswift13) April 19, 2024

«No me puedo creer que esté contando esta historia», comenzó diciendo en su entrevista para el podcast de Apple, Time to walk. «Era una gala anual de recaudación de fondos para Centrepoint, la ONG para jóvenes sin hogar a la que tengo mucho cariño y he apoyado durante años. Cuando vi que Jon Bon Jovi y Taylor Swift estaban también allí, casi me quedo sin aliento. Me senté a ver la actuación y nunca pensé que ocurriría lo que vino a continuación», continuó.

«Taylor Swift estaba a mi izquierda y después de sonar la primera canción hubo una pausa y ella se volvió hacia mí. Me puso la mano en el brazo, me miró a los ojos y dijo: ‘Vamos, Guillermo. Vamos a cantar’. A día de hoy aún no sé qué me pasó… Incluso todavía me ruborizo al recordarlo y no entiendo por qué cedí. Pero francamente, si ella te pide algo así y te dice: ‘Ven conmigo…’, pues te levantas como un perrillo y piensas: ‘Vale, está bien, parece una buena idea. Lo haré’», confesando que subió al escenario «en trance», pero «A mitad de la canción, me espabilé».

«Y me dije a mí mismo, ‘¿Estoy aquí cantando este tema cuando ni siquiera me sé bien la letra?’ Sin embargo, los chicos y chicas de Centrepoint estaban allí vitoreando y disfrutándolo al máximo, así que pensé: ‘Bueno, la noche es para ellos… y ¡qué demonios! no seré yo el gafe que arruine el concierto’. Así que traté desesperadamente de recordar algunas de las palabras de la canción y cantar tan fuerte como pude… aunque debajo de la corbata sudaba mucho y me veía como un pato mareado», decía sobre su actuación de Livin’ on a prayer. «Ahora, mucha gente podrá pensar que me siento cómodo sobre el escenario, cuando hago discursos y cosas así. El caso es que ya he dado muchos y no tengo ningún problema, pero en ninguno de ellos he terminado cantando».

Sin embargo, sacó un mensaje muy enriquecedor de ese vergonzoso momento: «A veces, cuando te sacan de tu zona de confort, tienes que tirar para adelante como sea».