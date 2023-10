Tania Llasera pide perdón a Saúl Craviotto por sus desafortunadas palabras en ‘MasterChef Celebrity’

MasterChef Celebrity regresó una semana más y lo hizo de la mano de un programa de infarto. El popular talent de cocina de TVE dijo adiós en su último programa a Tania Llasera, quien se convirtió en la nueva expulsada. Sin embargo, lo que ha revolucionado las redes sociales durante las últimas horas no ha sido la salida de la presentadora, sino sus declaraciones a Saúl Craviotto.

La comunicadora reaccionó efusivamente a la llegada del medallista olímpico, tanto, que realizó una serie de declaraciones que no fueron del agrado de algunos sectores de la audiencia. «Qué bueno está, de verdad», dijo la bilbaína cuando Craviotto apareció vestido con el uniforme de policía.

Gracias a mis compañeros por todo! Por las risas y los momentos inolvidables…🩵A la cadena y a la productora GRACIAS también por este regalo que ha sido abandonarme al juego de @MasterChef_es pic.twitter.com/0VNOLhc0l8 — ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) October 6, 2023

El deportista fue presentado por Pepe Rodríguez, momento en el que realizó una pregunta clave. «¿Qué más se puede pedir?», dijo el presentador. Una cuestión que Llasera respondió sin filtros. «Nada, que no esté casado», declaró. Pero, fue en uno de los totales del programa cuando la comunicadora dijo las palabras que han hecho saltar a la audiencia, y no de la mejor manera.

«Es que Craviotto es otro tema, es otro nivel. Chico limpio, educado, es un chico al que presentarías a tu madre y a la vez quieres que te empotre. Es una cosa maravillosa», manifestó. Debido al caos que provocaron sus palabras en redes sociales, Tania Llasera quiso justificarse. «Está casado, yo también, no pasa nada porque el hambre se coge en la calle, luego tú comes en casa», dijo.

View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera)

Sin embargo, de poco sirvió agregarle humor a la situación. La presentadora fue inundada por un mar de criticas al respecto. Por lo tanto, y con el objetivo de acabar con el tema de raíz, pidió disculpas. «Quiero hacer una disculpa pública. Pensé que iba a poder hacerlo hoy en RTVE pero no me han preguntado por ello. Y por eso utilizo mis redes para pedirle perdón», comienza diciendo.

«Me retracto de mis palabras. Aprendo día a día sobre mí y no me cuesta pedir PERDÓN así en mayúsculas a Craviotto y a su familia. Si se han sentido incómodos o molestos por mis palabras en el programa de ayer, lo siento muchísimo. Supongo que iba de graciosa (en clave de tele y humor) y no tuve gracia ninguna. Eran solo palabras, pero feas y fuera de lugar. Todos nos equivocamos, pero es justo, si te das cuenta, y tienes la oportunidad, retractarte», sentenció junto a un vídeo.