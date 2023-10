‘MasterChef Celebrity 8’ expulsa a una de las favoritas para ganar esta edición

El pasado jueves 5 de octubre hemos podido disfrutar de un nuevo programa de MasterChef Celebrity 8. Tras una intensa prueba inicial y una exigente prueba de exteriores, llegó el turno de que varios aspirantes hicieran frente a la temida prueba de eliminación. Al fin y al cabo, uno de ellos tendría que decir adiós a esta aventura.

En esta ocasión, los del delantal negro tenían que hacer frente a una prueba de lo más internacional, donde los platos asiáticos eran los verdaderos protagonistas. Lo que nadie esperaba es que la audiencia tuviera que despedirse de una de las concursantes más queridas y, sobre todo, la que contaba con más papeletas para llevarse la victoria en MasterChef Celebrity 8.

Se trata de nada más y nada menos que Tania Llasera. La decisión de los jueces provocó las lágrimas entre la mayoría de sus compañeros. Todos se esperaban que pudiera suceder, ya que la aspirante no había empezado la prueba de eliminación con buen pie, ni mucho menos. ¡Se había bloqueado por completo!

La presentadora tenía que preparar un cordero estilo Tikka Masala de la India. A pesar de los baches en el camino, no logró su objetivo de sorprender a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. «Lo he pasado francamente mal», reconoció Tania Llasera nada más presentar su plato.

Jordi Cruz, como suele ser habitual, se mostró contundente: «Sabe más o menos, pero no lo has terminado de hacer bien». La decisión del jurado de MasterChef Celebrity 8 estaba entre Blanca Romero y Tania Llasera. Finalmente, la presentadora fue la eliminada. Aun así, Pepe Rodríguez quiso hacer una advertencia a la modelo: «Cinco de cinco, Blanca. Ten cuidado, mujer, que estás jugando con fuego».

Romero, ante la cámara, quiso despedirse de su compañera: «Va a dejar un hueco muy grande Tania. Siempre tiene cariño para todos, detalles para todos. Nos quedamos muy huérfanos. No se va una compañera, se va una mami». Tania, por su parte, trató de justificar lo sucedido: «Me ha salido mal, me he puesto nerviosa».

Además, añadió: «Es verdad esa leyenda de ‘quien no va nunca al foso, el día que va, se pone nervioso, entra en barrena y se va’. Admito que me voy a mi casa por haberlo hecho mal, no es ninguna injusticia». Sin duda, los compañeros se vieron consternados ante la expulsión de Tania. Aun así, hay que tener en cuenta que era una de las grandes rivales de la edición, ya que era de las concursantes que más sabía de cocina.