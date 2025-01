Suso Álvarez estalla contra Álex Ghita tras los ataques a Marieta: «¡Ya basta!»

Suso Álvarez ha roto su silencio. La pasada noche del 28 de enero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de GH DÚO Límite 48 horas. De esta manera, y al igual que cada semana, la audiencia pudo ver todo lo acontecido en la casa de Guadalix de la Sierra durante las últimas horas. Un nuevo programa que estuvo capitaneado por Ion Aramendi y donde, entre otros temas, se abordaron las últimas palabras que Álex Ghita le dijo a sus compañeros de edición. Tal y como se pudo ver, algunos salieron muy mal parados.

De hecho, una de las concursantes que se llevó una mala valoración del entrenador personal fue Marieta. Pues, sin dudarlo dos veces, el deportista afirmó que ella iba a llegar a la final gracias a la labor que estaban realizando sus compañeros de concurso. Pues, son ellos los que ganan las pruebas que determinan la inmunidad. Unas palabras que no dejaron indiferente a nadie, tanto dentro como fuera de la casa. Por ello, anoche, el presentador del formato aprovechó que Suso Álvarez acudió al plató de Telecinco para hablar con él.

Como es sabido por todos, el catalán es uno de los colaboradores más conocidos de Mediaset España. Pero, en esta ocasión, también es la pareja de Marieta. Por ello, y sin dudarlo dos veces, el joven confesó su malestar con la actitud que está teniendo Álex Ghita.

«Estoy cabreado, me encantaría tener una confrontación con él. A mí me está humillando y ya no puedo más», comenzó diciendo. «Ya que tú eres un cobarde y desestabilizas a personas, deseo tenerte aquí delante para que dejes de faltarle el respeto a mi pareja. Ya basta», exclamaba aumentando su enfado.

«Puedo entender que haya habido problemas con la convivencia, pero, te lo digo, no la vuelvas a insultar», expresaba visiblemente molesto. A Suso no le ha hecho nada de gracia la prepotencia con la que el exnovio de Adara Molinero se dirige a Marieta. Una serie de ataques que ya no piensa soportar más. «Para mí esto es muy difícil. Estoy acostumbrado a que se metan conmigo, pero es muy jodido ver como ponen motes y humillan a mi pareja, que es mi familia, me está costando mucho, pero estoy haciendo un ejercicio de contención», confesó.

Álex Ghita a Suso Álvarez: «Resetearos el humor porque tenemos la piel muy fina»

El colaborador ha explicado que le ha prometido a su familia y a su suegra que no iba a enfadarse por esta situación. Pero, no ha podido contenerse. «No te lo voy a permitir ni a ti ni a nadie», advirtió a Ghita. Pero, lejos de quedar ahí, minutos después, la organización del programa conectó con el expulsado a través de una videollamada para hablar con él.

De esta manera, y siempre defendiendo su postura, Álex Ghita no dudó en responder a Suso Álvarez. «No hago yo la escaleta del programa, me encantaría estar ahí cara a cara contigo, Suso», comenzó diciéndole. «Me parece un show. No entienden que están en Gran Hermano y se puede dormir pero no en siesta internacional. Tanto para ella como para Suso, si os ha ofendido lo de Tamagochi, resetearos el humor porque tenemos la piel muy fina», dijo.

«Lo que me sorprende muchísimo es que para ser el tercer concursante expulsado, cómo puedes dar lecciones de moralidad cuando toda esta gente te ha echado con un 60% de la casa. Yo que soy un tamagochi y no voy a evitar ningún enfrentamiento, para fardar de buen concursante tendrías que haber hecho un buen concurso, que has estado tres semanas», sentenciaba Suso enfadado.

Pero, el colaborador no pensaba callarse más. «Qué pena que no estés aquí, a mí me gustan las cosas cara a cara. Me sorprendió mucho la curva de tu vida, el 75% ha sido hablando de tu ex novia y tirándola por los suelos», señaló. Un tema que, por lo que se vio, a Álex Ghita le quemó un poquito. «¿Te puedes callar ya?», rogaba Ghita. «Para mí esto está siendo muy difícil. Para mí no es show ni entretenimiento. Métete conmigo, que a mí me encanta», sentenciaba Álvarez.