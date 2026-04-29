‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 28 de abril?

La pasada noche del 28 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular reality se encuentra afrontando su camino hacia el segundo mes de aventura y, por lo que se pudo comprobar anoche, las tensiones entre los concursantes van en aumento. Mediante la conexión de Tierra de Nadie, presentado por Ion Aramendi, se pudo ver la discusión de Nagore Robles y Alba Paul por un champú. Un enfrentamiento entre dos amigas que no dejó indiferente a nadie. Asimismo, también se realizó la prueba de prelíder, con recompensa de comida.

Todo ello sumado a la noria infernal de Aratz y Gerard Arias y al enfrentamiento de Claudia Chacón y Almudena Porras. Muchos frentes abiertos que fueron tratados durante la noche. Pero, además, también se realizó la primera ceremonia de salvación de la semana. Y es que nuevos supervivientes se encuentran en la palestra como nominados. De hecho, tal como se decretó en la gala del jueves, Almudena Porras, Alba Paul, Toni Elías y José Manuel Soto son los supervivientes que se disputan su permanencia en el programa. Ninguno quiere irse, pero eso es decisión de la audiencia del formato. ¡Esto es lo que sucedió!

¿Quién fue el concursante salvado ayer, 28 de abril, en ‘Supervivientes 2026’?

En esta ocasión, la organización de Supervivientes 2026 ha cambiado el lugar de la ceremonia de salvación. De esta manera, cada participante nominado se ha tenido que colocar en su posición. Así pues, en el caso de seguir nominado, María Lamela cortaría la cuerda correspondiente y este sería bañado por agua roja. En el caso de ser el salvado del público, agua limpia sería la que lo cubra.

Debido a que la gala ha tenido que hacer frente a muchos acontecimientos, como la llegada de Ingrid Betancor a plató, optaron por prescindir de los alegatos previos de los nominados. Así pues, sin ánimos de alargar más el encuentro, la presentadora comenzó cortando cuerdas. De esta manera, el primero en ser cubierto por el agua roja fue Toni Elías. Una decisión que aceptó con mucha deportividad.

Tras él, la siguiente cuerda cortada fue la de Almudena Porras. Por lo tanto, el nombre del primer salvado de la semana se encontraba entre Alba Paul y José Manuel Soto, pero la audiencia lo tuvo claro y dictaminó sentencia. José Manuel Soto ha sido el salvado de la semana. Ante ello, el cantante no pudo evitar mostrarse asombrado, puesto que no se lo esperaba.

Completamente agradecido, el artista celebró su continuidad en Supervivientes 2026. Por lo tanto, en la gala de este próximo jueves, 30 de abril, se podrá conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición. Una batalla que disputarán Almudena Porras, Alba Paul y Toni Elías. ¿Quién será el nuevo expulsado? ¡En tan solo unas horas lo descubriremos!