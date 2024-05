No es ningún secreto que las últimas semanas de Supervivientes 2024 están siendo una auténtica locura. Entre otras cuestiones, por la decisión de Ángel Cristo Jr de desaparecer por la que la organización se vio obligado a expulsarle disciplinariamente. Por si fuera poco, hemos sido testigos de cómo Kiko Matamoros ha estallado contra el reality en Ni que fuéramos.

El padre de Laura Matamoros ha desvelado en el programa que se emite en Canal Quickie que él, cuando participó en Supervivientes, el director presuntamente sugería a cada concursante por dónde debían desarrollar las tramas justo antes de que comenzase cada gala. Algo que, hasta ahora, se desconocía entre la audiencia.

Lejos de que quedarse de brazos cruzados tras esa confesión, desde Ni que fuéramos, Kiko Matamoros continuó atacando a la organización de Supervivientes 2024 con diversos datos que no están dejando indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos en la información que tiene como protagonista a Lorena Morlote, ex concursante de esta edición.

Kiko Matamoros cuenta que Lorena Morlote le dijo que dirección ordenó a ella, a Kiko y a Laura ir a por Rocío Madrid. 0STIA.#NiQueFuéramos24M pic.twitter.com/SCK04WAa3q — 🥚❌🔥 STRONG boy 🔥❌🦁 (@StrongBoy__) May 24, 2024

«En Playa Limbo están mi hija, Lorena y Kiko Jiménez, y llega a incorporarse Rocío Madrid tras ser expulsada», comenzó diciendo el colaborador de Ni que fuéramos. «Bien, Lorena Morlote me llama y me dice que eso que se está hablando de la manipulación a la que han sido sometidos es totalmente cierto», explicó Kiko Matamoros.

Lejos de que todo quede ahí, continuó dando datos sobre lo ocurrido en esa playa, según el testimonio de Lorena Morlote: «Cuando llegó Rocío Madrid a la isla, dice que llegó el director a la playa y les dijo: ‘oye, los tres tenéis que ir a por esta’». Este sería el principal motivo por el que la peluquera haya empezado a ausentarse de las galas, generándole una enorme decepción con el programa.

Por si fuera poco, el tertuliano de Ni que fuéramos también ha dado a conocer otro detalle que no ha pasado desapercibido. ¿En qué consiste, exactamente? En que las altas esferas de Mediaset se estarían mostrando en desacuerdo con la forma en la que se está desarrollando esta edición de Supervivientes: «Hay muchas dudas en la cadena de cómo se están haciendo las cosas».

Rocío Madrid estalla contra Supervivientes 2024: «Quise salir rápido de allí en cuanto vi la realidad»

Tras salir a la luz esta información, la primera expulsada definitiva de esta edición del reality que se desarrolla en Honduras ha querido dar su versión. De esta forma, a través de sus historias de Instagram, Rocío Madrid se ha pronunciado y ha dejado claro que está profundamente arrepentida de haber participado en el concurso.

«Aquí juegan constantemente en una línea muy delgada que puede llegar a ser peligrosa para la salud emocional», comenzó diciendo la ex colaboradora de Crónicas Marcianas. «Me convencieron de que sería algo que no fue y por eso quise salir rápido de allí en cuanto vi la realidad. Para mí hay cosas que el dinero no paga pero, por desgracia, hay personas que sí se dejan comprar para dañar a otras».

Por si fuera poco, Rocío Madrid quiso ir muchísimo más allá: «Ojalá estas palabras no existiesen. Ojalá mi experiencia allí hubiese sido otra. Ojalá no hubiera necesidad de crear un término para ponerle nombre a algo tan horrible. Pero insisto, las palabras son creadas para usarlas cuando es necesario denunciar una situación».

Y añadió: «Soy muy consciente de lo que significa la palabra bullying. Quizá hubiese sido más adecuado decir mobbing, pero lo mismo es a nivel de significado». Además, la primera expulsada definitiva de Supervivientes 2024 lamenta que la denuncia venga, precisamente, de Lorena Morlote al ser «una de las personas que se prestaron» a destrozarla en Playa Limbo: «Somos adultos, yo no me dejo manipular. Si a mí me dicen ataca, yo no ataco porque no hay dinero en el mundo, bajo mi punto de vista ético y moral, que justifique semejante daño».