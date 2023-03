‘Supervivientes 2023’: el tenso encuentro de Katerina, Manuel Cortés y Alma Bollo tras la nominación

Katerina se ha convertido en tan solo unos días en una de las protagonistas de Supervivientes 2023. La concursante logró ser líder de los Fatales en el estreno del programa, de esta forma, eligió al nominado directo de su grupo. Tras la nominación grupal a Ginés, ella dijo el nombre de Alma Bollo.

A pesar de que en los días de pre convivencia había conectado mucho con Alma, la concursante decidió nominar a su compañera. Katerina también se llevó bien con Manuel Cortés, que no entendió la nominación a su hermana: “No entiendo lo que se le ha podido pasar por la cabeza. Me ha dejado más reventado a mí que a ella misma”, expresó.

Alma Bollo reconoció a Katerina que su nominación le había pillado por sorpresa: “Sé que es un juego, no me enfado, pero no me lo esperaba”. Y poco después de desahogó con Arelys: “Estoy acostumbrada que me traicionen en mi vida, pero a ese nivel… Lo que no me vale ahora es que me diga que sabe que no voy a salir. No lloro por la nominación, lloro por la traición”.

Vamos a juntar a Manuel, Alma y Katerina en la misma isla a solas, ¿Qué podría salir mal? 😈 🏝 #ConexiónHonduras1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/aL9CElSv71 — Supervivientes (@Supervivientes) March 5, 2023

Este jueves, la organización de Supervivientes 2023 juntó a los tres concursantes en la misma localización para solucionar este tema. Alma le dijo a su hermano que se sintió muy dolida por la traición de su amiga y le dijo que no había entendido muy bien sus explicaciones.

Poco después, Katerina se bajó de la barca para encontrarse con los dos hermanos y darles una explicación acerca de su nominación. Manuel le preguntó qué se le había pasado por la cabeza para nominar a su hermana, si era una de las personas con las que mejor se había llevado.

“Estaba super nerviosa, la cabeza me iba a mil, Alma estaba a mi lado diciéndome que no me preocupase y como estaba rayada me he asustado y he dicho lo primero que se me viene a la cabeza”, explicó la concursante a Manuel, que no entendió la explicación de su compañera.