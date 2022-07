‘Supervivientes 2022′: Alejandro Nieto se derrumba en el puente de las emociones

Este martes, Alejandro Nieto y Marta Peñate se enfrentaron al puente de las emociones de Supervivientes 2022. El concursante fue el primero en protagonizar este reto, rompiendo a llorar desconsoladamente al leer la palabra ‘paternidad’ en el primer peldaño del puente.

El concursante, que por un motivo de peso decidió no hablar de su hijo durante su participación en el concurso, hizo una excepción y explicó que: «La paternidad me vino muy joven. No quería ser padre, pero en el momento en el que le vi la cara mi hijo me cambió todo. Igual no he sido el mejor padre, pero si hago algo es por y para él. Yo no estaba preparado para ser padre».

«En muchas ocasiones, por dejar una vida atrás y por trabajo me fui a Canarias a vivir. También con el covid me tuve que separar de él y lo pasé muy mal», confesó el concursante entre lágrimas. Además, aprovechó la palabra ‘perdón’ para pedir perdón a su hijo.

«Le voy a pedir perdón a mi hijo. No me va a escuchar ni lo va a saber. Le pido perdón por si en algún momento he sido mal padre. A mis padres si he sido mal hijo. A mis exparejas si no he sido buena pareja. Le pido perdón a mi hermano si en algún momento he sido mal hermano y a mis amigos si no he sido buen amigo. También a Tania por las veces que he sido un bruto, pero nunca he hecho daño a nadie queriendo», expresó Alejandro Nieto sin poder parar de llorar.

El concursante de Supervivientes 2022 también habló de su relación con Tania Medina y de la infidelidad de la joven: «Estoy con mucha incertidumbre y mucha inseguridad. La quiero muchísimo, pero es verdad que televisivamente ocurrió algo hace un tiempo y me ha creado mucha seguridad en mi relación», comenzó a explicar.

Y añadió: «Lucho cada día para que no sea así e intentar perdonarla, o perdonarla del todo, porque al final estoy con ella. Sé que todo está bien, pero al final es una cosa que no me esperaba para nada. Ponía la mano en el fuego porque no iba a pasar y pasó», recordaba, mientras que Tania Medina tampoco podía dejar de llorar en el plató.