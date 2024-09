‘Sueños de libertad’, capítulo 138: Damián presiona a Isidro para conseguir que Fina se marche

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 5 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 137 de Sueños de libertad donde, entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Jesús no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para manipular a Julia para ponerla en contra de Begoña. Digna, animada por Luz, ha dado el paso de motivar a sus hijos para no abandonar el proyecto que tiene entre manos, que es el del balneario. Todo ello mientras Fina se enfrenta como nunca a Damián, haciéndole saber que no quiere ir a Barcelona.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Jaime acaba enterándose de que Jesús tomado la firme decisión de romper su trato delatando a Fina y Marta. Todo lo que queda ahí, vemos cómo Isabel tiene claro que su objetivo es recibir un mayor reconocimiento por parte de Jesús, mientras que Tasio está profundamente decidido a hacer todo lo que está en su mano para lograr que Carmen consiga comprar el piso que tanto anhela. Luis encuentra en Palencia un terreno que es perfecto para el balneario, es por eso que propone a Luz que se vaya con él. Digna empieza a tener serias dudas sobre si va a ser capaz de dejar Toledo, mientras que Andrés ha expresado a María que no puede evitar tener serias dudas sobre cómo irá el almuerzo con Miranda. Por si fuera poco, Begoña acaba escuchando una conversación privada entre Isabel y Jesús.

¿Qué sucede en el capítulo 138 de Sueños de libertad que se emite hoy, viernes 6 de septiembre?

Begoña no tarda en hacer saber a Digna que Jesús le ha quitado las tierras, mientras que Tasio ha hecho saber a Carmen la posible solución para que pueda conseguir el dinero para comprar el piso de sus sueños. Todo ello mientras Damián no tarda en presionar como nunca a Isidro para que logre convencer a Fina para que se marche, de una vez por todas.

Claudia continúa tremendamente dolida por la inesperada cercanía de Mateo con don Agustín. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Jesús no ha dudado un solo segundo en poner a Begoña entre la espada y la pared: si quiere seguir viendo a Julia no puede marcharse de su lado bajo ningún concepto.

Damián ha sorprendido a Andrés con una firme petición: que sea él quien acude al almuerzo con Miranda, pero el joven se muestra del todo convencido. Jaime hace saber a Luz todos los detalles sobre el chantaje al que Jesús le sometió. Y todo para tratar de evitar que revelara los resultados de los verdaderos análisis de Begoña. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.