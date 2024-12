La temporada navideña ha comenzado y en First Dates se nota. Cada vez son más los solteros que acuden al formato con el objetivo de encontrar a su media naranja y pasar estas fechas tan especiales en pareja. Por ello, recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Luis, un peluquero almeriense que adora Sevilla. A pesar de que le encanta salir de fiesta, tiene muy claro el tipo de pareja que quiere en su vida. «Cada vez que voy a Sevilla es por el ambiente y la verdad es que sí, un ambiente muy bueno. Me lo paso muy bien cuando voy la verdad», dijo en su presentación.

Se define como el alma de la fiesta cuando sale a divertirse. Pero, si algo tiene claro, es que no quiere encontrar novio en la vida nocturna. «No vamos a liarnos. Vamos a salir nada más a lo que es salir a bailar. Hombre, me han salido ligues sevillanos, pero he dicho ‘next», confiesa en uno de lo totales. Por ello, y sin dudarlo dos veces, ha decidido vivir la experiencia del formato de primera mano. Una aventura donde busca encontrar a alguien trabajador, educado y cariñoso. «A mí me gustan mucho los hombres con barba. Es un morbo», señaló.

Minutos después llegó Isaac, la cita de Luis. Laura Boado fue la encargada de presentar a la pareja de solteros. Una primera toma de contacto donde no tardaron mucho en descubrir que compartían muchas cosas en común, entre ellas, su empleo y su amor por la fiesta.

«Yo, soltero, puedo estar de ‘cruising’ y puedo estar con uno y con otro. Pero yo tengo la suficiente capacidad de cuando estoy de pareja de olvidarme de todo ese mundo», dijo Isaac. Por su parte, Luis no pudo ocultar lo encantado que estaba con la elección de su cita.

«Que sea de Sevilla es un punto a favor porque no tengo ningún inconveniente en coger el coche y plantarme ahí», confesó. Sin embargo, Isaac no sintió la misma chispa. «Esos estampados que tiene ahí ya no se llevan. Una camisa clásica, lisa…», dijo con desilusión.

La velada fue avanzando y los solteros no dudaron en hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, conforme iban hablando, Isaac tenía cada vez más claro que Luis no era el hombre de su vida. Pues, sus ojos rojos delataban su ajetreada vida.

La decisión final de First Dates

«Los ojos que tenía… Eso se nota chico. Si vienes para tener una cita, creo que tiene que haber un poquito de descanso. Eso no me cuadra», dijo. Asimismo, el soltero explicó que le dio la impresión de que su cita solamente va a Sevilla para salir de fiesta.

La velada concluyó, pero los solteros tuvieron la misma impresión: no estaban hecho el uno para el otro. El peluquero sevillano sintió durante la cita que su acompañante no quiso hablar sobre él porque apenas le ha preguntado. Por ello, ambos se dieron un mutuo «no» a querer seguir conociéndose en un segundo encuentro.