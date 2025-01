No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. El pasado miércoles 15 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que volvimos a ver a Raquel. La soltera, que venía de Madrid, volvió a visitar el programa presentado por Carlos Sobera varios meses después. En aquella cita, tuvo la oportunidad de conocer a Paqui, su última pareja. Nada más conocerse, las dos sintieron un flechazo. Tanto es así que aceptaron tener una segunda cita, en la que se dieron un apasionado beso. «A partir de ahí no paramos de comunicarnos y comenzamos una relación estable», aseguró.

Pero su felicidad se vio truncada de un momento a otro puesto que, el pasado mes de junio, Paqui falleció como consecuencia de un ictus que sufrió. Una noticia que, como era de esperar, dejó completamente sin palabras a los trabajadores de First Dates. Carlos Sobera, por su parte, aseguró que era conocedor del trágico suceso: «Nos lo comunicó la familia». A pesar de este durísimo golpe de la vida, Raquel ha querido regresar al programa en el que conoció a Paqui para volver a abrir su corazón: «He venido a hacerla un homenaje. Me he puesto las uñas del color de su pelo». Por si fuera poco, la soltera quiso ir mucho más allá: «Creo que ella querría que conociera a alguien después de recuperarme un poco, porque he estado muy de bajón. Me llenaba mucho. Paqui era muy positiva. Tener una persona así a tu lado es muy gratificante».

Su cita para esa noche era Gael, un celador de 61 años que cuenta con una impresionante historia personal: «Nací mujer, me casé y tuve niños. Estuve 25 años con mi exmarido y al divorciarme tomé la decisión de ser yo. Me siento muy orgulloso y feliz y arropado por toda mi gente». Además, desde que comenzó su transición, el comensal reconoció que no había llegado a conectar con nadie: «Creo que nunca me he enamorado».

Una vez se conocieron y pasaron a la mesa que tenían reservada para la velada, Gael confesó a su cita que hace aproximadamente cuatro años que comenzó su transición, y que tenía dos hijos. Una historia que fascinó a Raquel: «Me parece un tío estupendo», reconoció. Él, por su parte, empezó a sentirse muy a gusto con su cita: «Me he sentido muy comprendido. Ella me ha preguntado bastante y yo le he contestado».

Poco después, Raquel confesó que era bisexual y, además, hizo conocedor a Gael de su paso por First Dates. De esta forma, recordó que Paqui también había pasado por un proceso de transición: «Encajé con ella a la primera, teníamos planes, hablábamos todos los días. Pero falleció el 28 de junio por un ictus. Viajé hasta Palma de Mallorca para despedirme de ella. Fue un poco traumático».

A pesar de que la cita estaba marchando a las mil maravillas, ninguno de los dos sintió esa chispa que tanto necesitaban para poder tener algo más fuera del programa. Es más, estaban convencidos de que únicamente podían ser amigos. Así pues, en la decisión final de First Dates, Raquel y Gael no quisieron tener una segunda cita para seguir conociéndose. ¡No triunfó el amor!