Arranca la semana en First Dates y el programa de Cuatro lo hace de la mejor manera que sabe hacer: con nuevos solteros. Recientemente, los espectadores del formato tuvieron la oportunidad de conocer a solteras como Rosa, una mujer de Badajoz de 81 años que aterrizó en el show de citas a ciegas con el objetivo de volver a enamorarse.

Se presentó como una mujer muy divertida, a la que le encantan los chistes, el cachondeo y pasárselo bien. Ha confesado que no le gusta estar «sola», por lo que anda en busca de un nuevo compañero de vida. «Que sea serio, educado… qué voy a pedir, si tengo más años que Matusalén», dijo respecto a lo que busca en un hombre.

Su cita fue José, un soltero de 83 años que también llegó a First Dates en busca de un nuevo amor. Pero, desafortunadamente, la primera impresión de la pareja de solteros no fue la esperada. «Ni fu, ni fa», señaló Rosa, mientras que ella asegura que «no es su estilo».

A pesar de haber tenido un primer encuentro agridulce, los participantes pasaron a la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, la soltera le preguntó que a qué se ha dedicado a lo largo de su vida. José, al respecto, le contó que en sus horas libres ha seguido trabajando porque «el dinero hacía falta en casa».

Asimismo, y gracias a su trabajo, el participante le explicó que pudo construir dos casas, una más grande para él y su familia, y otra más pequeña en la que ahora vive uno de sus hijos. «¿Qué tienes un hijo?», le preguntó la comensal al escuchar el relato de su cita. Pero, poco se imaginaba la soltera la respuesta que le daría José.

Critica a su cita por limpiarse con la mano y ella se saca los restos de comida con las uñas en #FirstDates21Mhttps://t.co/UKpBewF281 — First Dates (@firstdates_tv) May 21, 2024

José, padre de una familia numerosa

«Tengo doce», le respondió el soltero. Una cifra que dejó completamente perpleja a Rosa. «¿Doce hijos?», le preguntó por si había escuchado mal. «Bueno, voy a decir trece porque el otro no está entre nosotros, pero también es mi hijo», corrigió el participante. Pues, se refería a un hijo fallecido.

«Ojú, trece hijos, ojú», exclamó la soltera impactada. «Tú no has perdido el tiempo, eh», le dijo con humor. Una confesión que dejó a Rosa estupefacta, tanto, que quiso hablar de ello en privado con el equipo de cámaras. «Trece son los apóstoles. Madre mía, pero cuántos hijos», comentó.

La velada fue avanzando y José se sinceró con la soltera. El participante le contó que es un hombre muy romántico que siempre está detrás de su pareja, para darle un beso. Un conjunto de situaciones que dieron forma a una cita donde las risas no faltaron.

Posteriormente, en la decisión final de First Dates, ambos solteros lo tuvieron claro. «Hombre, habría que conocerla porque en una cita no se conoce a nadie», afirmó José. Pero, Rosa, por el contrario, no opinó lo mismo. «No, a mí no me gustaría. No me ha gustado, no es mi tipo. Será por eso. Es que te tiene que gustar, ¿no? Te tiene que entrar», sentenció.