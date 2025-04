No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más sigue dando de qué halar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 8 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, los espectadores pudieron conocer a Marta, una psicóloga de 28 años que llegaba desde Cádiz. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que le apasionaba la música, el gimnasio y soltar alguna que otra palabra en inglés en una conversación: «Es como si se metiera dentro de mí una chavala de San Francisco y empezara a hablar en inglés. Me sale solo, no puedo evitarlo».

Además, confesó que no había tenido mucha suerte en el amor a pesar de que se consideraba una gran «fanática del amor». De ahí que su objetivo sea encontrar a la persona perfecta con quien disfrutar de una apasionada historia. Su cita para esa noche era Maximiliano, un biólogo de 36 años natural de Uruguay, que no tardó en definirse como un «chico nerd»: «Pero si me das conversación de índole más picante, soy otra persona», reconoció. La primera impresión de los solteros fue bastante dispar. El uruguayo se quedó verdaderamente sorprendido tras conocer a la gaditana. Ella, en cambio, se mostró profundamente decepcionada: «Nada más ver a Maximiliano, he dicho ‘no es mi tipo’», confesó ante las cámaras del equipo de First Dates. Poco después, se les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada y, de esta forma, empezar a conocerse un poco más.

Así pues, empezaron a hablar de sus vidas, sus gustos y aficiones. Fue entonces cuando Maximiliano se dio cuenta de que la gaditana destacaba por tirar de humor ante cualquier situación de la vida: «Tiene como un carisma angelical que tiene su plus a la hora de hablar con ella», comenzó diciendo al equipo del dating show, y añadió: «Siempre está poniéndole humor a las situaciones. Es una chica guay».

Lejos de que todo quede ahí, Marta sorprendió una vez más a su cita al confesar cuál era una de sus grandes aficiones: «Tengo una playlist y me gusta preguntar a todo el mundo que conozco una pregunta supersimple ‘si pudieras vivir en una canción, ¿cuál sería?’». Algo que empezó a generar ciertas sospechas en el uruguayo: «Me parece que está sacando provecho un poco de sus estrategias como psicóloga para llegar a la gente».

Fue entonces cuando la andaluza quiso dejar algo muy claro: «No trabajo fuera de mi horario laboral». Un gran punto de inflexión en la cita llegó cuando Maximiliano se animó a sacar un tema que, para Marta, era algo tabú en un primer encuentro. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, del sexo: «¿Qué postura sexual te vuelve loca?».

«No voy a contestar eso», aseguró la soltera. Algo que no gustó en absoluto al uruguayo: «No hablar de sexo me parece poco honesto». Poco después, el rasca del programa volvió a sacar este asunto a la palestra, con la siguiente pregunta: «¿Cuántas veces puedes tener sexo en una noche?».

«Hay tantas cosas de las que hablar…», alcanzó a decir la psicóloga. Lejos de cambiar de tema, Maximiliano siguió insistiendo: «¿Y de día?». Acto seguido, pidió a la joven que leyese la siguiente pregunta: «¿Cuáles son tus zonas erógenas?». Marta se sentía cada vez más incómoda: «No quiero responder». Y aclaró: «Yo en la primera cita no suelo hablar de estas cosas».

Todo se complicó aún más cuando el uruguayo descubrió no solo que Marta tenía poca experiencia en cuanto a relaciones de pareja se refiere, sino que tampoco estaba buscando nada serio: «Mi sentido arácnido me hace dudar un poco». En la decisión final de First Dates, los dos tuvieron claro que no querían tener una segunda cita.