First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cuenta con un equipo verdaderamente sorprendente y excepcional. Lejos de que todo quede ahí, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 7 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, los espectadores conocieron a Alejandro, un entrenador personal de 37 años que llegaba desde Premià de Dalt, en Barcelona. Entre otras tantas cuestiones, consiguió dejar completamente sin palabras a Carlos Sobera tras contarle todos los detalles de su historia de superación: «Estuve trabajando de seguridad, de entrenador personal, de gogó y he sido stripper en Estados Unidos».

Por si fuera poco, fue más allá: «Hice mucho dinero y me quise retirar. Entonces me fui a Cancún a vivir, me compré una moto y un día me pegué una hostia y quedé averiado», confesó. Por lo tanto, a pesar de que ese accidente le cambió la vida por completo, se negó a venirse abajo. De esta forma, sacó fuerzas para continuar adelante: «Nunca me he deprimido. Vas aprendiendo día a día a cómo vestirte, ducharte, ir al baño… Todo. Pasan los años y ya está todo aprendido. Alguna vez te tratan diferente pero, una vez que hablo con ellos, se les va la pena, porque me ven un tío normal», confesó Alejandro, y añadió: «Mucha gente me dice que, si les pasase lo mismo que a mí, no podrían actuar como yo, y yo también lo pensaba, pero hasta que no te pasa no sabes cómo tu cuerpo y tu mente van a reaccionar».

Su cita para esa noche era Alejandra, una azafata de eventos y modelo fitness de 35 años que, aunque natural de Perú, llevaba un tiempo viviendo en Barcelona. Nada más ver al soltero, sintió un auténtico flechazo. Algo que confesó al equipo de First Dates: «Ni con Alejandro ni con cualquier persona que tenga alguna discapacidad la rechazaría. El tema de la inclusión para mí es genial. ¿Por qué rechazar a una persona así?».

Tras las presentaciones, los solteros pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Entre otras cuestiones, no tardaron en darse cuenta de que tenían en común dos de sus grandes pasiones, que eran el deporte y la vida sana. «Me gusta que entrene, un punto más. Es mi hombre ideal», comenzó diciendo Alejandra, y fue más allá: «Me gustan que entrenen, que sean fuertes y estén bien marcados».

Acto seguido, el catalán dio el paso de contar su historia. Ella se quedó verdaderamente fascinada por la manera en la que su cita afrontó un golpe tan duro como fue ese accidente que le cambió la vida de forma radical: «Me gusta mucho que sea una persona positiva, que a pesar de su condición y de todo lo que haya vivido, tenga ese carácter», confesó.

En un momento dado de la velada, Alejandro confesó que era una persona bastante casera pero, aun así, le fascinaba hacer planes en pareja. Algo en lo que coincidía con la peruana. Pero no todo quedó ahí, ya que no tardaron en darse cuenta de que tenían algo más en común, y era su pasión por los animales.

El equipo del programa les invitó a pasar al reservado en busca de intimidad. Tal era la complicidad entre los dos que acabaron dándose un beso. En la decisión final de First Dates no hubo sorpresas, puesto que los dos tuvieron muy claro que querían tener una segunda cita con el otro. ¡El amor triunfó!