Sia revela que padece un trastorno del espectro autista

Sia ha revelado que padece un trastorno del espectro autista. La artista australiana de 47 años, se ha sincerado durante una entrevista el podcast Rob Has a Podcast, en la que ha explicado que se enteró a avanzada edad, sin revelar exactamente cuando recibió el diagnóstico.

«Estoy en el espectro, y estoy en recuperación y lo que sea, hay muchas cosas», explica la artista en el citado podcast. En él, también asegura que con el paso del tiempo ha aprendido a aceptarse a sí misma sin pedir disculpas.

Sia ha decidido hacer esta revelación unos años después de ser criticada por elegir a Maddie Ziegler, que es neurotípica, para interpretar a una niña autista no verbal en su película Música. En aquel momento, la artista se defendió de las críticas a través de Twitter, y ahora se ha sincerado sobre la realidad con la que convive.

