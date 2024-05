‘El show de Bertín’ regresa esta noche con uno de los grandes finalistas de ‘Tu cara me suena’

El show de Bertín regresa esta noche con uno de los invitados que ofrecerá más momentos divertidos en el gran teatro en el que se graba el programa de la noche de los viernes en Canal Sur. Bertín Osborne se pone a los mandos en una entrevista que promete ser de las más divertidas de la temporada.

El cantante que se sienta esta noche en el sofá lleva 30 años creando canciones para bailar gracias al ritmo venezolano que tiene en sus venas. Calos Baute celebra una gran carrera de décadas y lo hace presentado Muy loco, su nueva canción con la que pretende triunfar este verano.

En el videoclip de esta canción participan personajes famosos como Carlos Vives, Paz Padilla, Antonio Hidalgo, Florentino Fernández, Santiago Segura, José Mota y Catherine Fulop, entre otros. Se trata de un tema con el que se convertirá en la banda sonora de millones de personas este verano.

Además de repasar sus mejores anécdotas en el mundo de la música y de la televisión, Carlos también contará cómo está vida y su familia, especialmente con José Daniel, su hijo mayor con el que retomó relación en el año 2021.

Como no podía ser de otra manera, el invitado de El show de Bertín tendrá que enseñar al presentador a bailar bachata con un curso avanzado, que tendrá que demostrar que sigue estando en buena forma. No será la última prueba a la que se someta, ya que también participará en Sí quiero… o no, el concurso en el que tendrá que adivinar si una serie de parejas están casados o no.

Tampoco faltará la prueba musical en la que deberá dar las pistas necesarias para que el resto de colaboradores adivinen qué canciones estará interpretando Laura Gallego sin que las puedan escuchar.

¿Cuál es el secreto de @carlosbaute para estar así de bien a los 50 años?🥰

¡Nos lo cuenta en #elshowdebertin!

¡Mañana a las 22:45 en @canalsur 💚!@Proamagna pic.twitter.com/DmHIVgEB0v — El Show de Bertín (@elshowdebertin) May 30, 2024

Todo esto y mucho más se podrá ver esta noche a partir de las 22:45 h. en Canal Sur en una nueva entrega de El show de Bertín.