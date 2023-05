Shakira anuncia el estreno de ‘Acróstico’, como nuevo adelanto de su próximo disco

Desde hace semanas se especulaba con que Shakira tenía un nuevo lanzamiento musical entre manos. Y finalmente, ha sido la propia artista la que ha compartido la confirmación oficial. Este viernes verá la luz Acróstico, una canción que formará parte de su próximo disco, del que todavía se desconoce el nombre y fecha de lanzamiento.

Tras los éxitos cosechados en el último año, desde el lanzamiento de Te Felicito junto a Rauw Alejandro pasando por su histórica session con Bizarrap y su poderosa colaboración con Karol G en TQG, Shakira ya está lista para volver a romper la industria.

A través de sus redes sociales, la artista colombiana ha compartido una imagen con el nombre de su nuevo single, Acróstico, junto a la fecha de lanzamiento. De esta forma, desde la madrugada de este viernes el nuevo single de Shakira está disponible en todas las plataformas.

Si hay algo que ha llamado la atención del anuncio de su nuevo single, es la portada. Shakira ha optado por una ilustración, de apariencia infantil, protagonizada por un pájaro y dos polluelos. Esta ilustración ha llevado a muchas personas a pensar que su nuevo single podría ser una canción dedicada a sus hijos, Milan y Sasha.

Hace varias semanas comenzaron los rumores de que la artista tenía previsto lanzar una canción bajo el título de Acróstico. Se trata de una canción que formará parte de su próximo disco, y que no tiene nada que ver con los lanzamientos musicales que ha publicado a lo largo del último año, pues en esta ocasión se trata de una balada.

Por otro lado, tras un año turbulento a nivel personal, parece que Shakira finalmente ha encontrado la estabilidad y la paz que necesitaba. Instalada en Florida, el pasado fin de semana recibió el premio a La Mujer Latina del Año, una distinción creada por la prestigiosa revista Billboard, que conmemoró el gran año profesional que ha protagonizado la artista.

Maluma fue el encargado de entregar el premio a Shakira, que volvió rendir tributo a las mujeres en su discurso. «Este ha sido un año de cambios sísmicos. He sentido más que nunca lo que significa ser mujer. Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos y somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser», expresó la artista tras recibir el galardón.

Thank you! @billboard for this recognition ❤️ #BBMujeresLatinas pic.twitter.com/mZKpNl9QSH

— Shakira (@shakira) May 9, 2023