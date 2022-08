‘Servir y proteger’, capítulo 1277: Miralles y Bremón interrogan a Francisco Hurtado

Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1276 donde, entre otras cuestiones, vemos cómo el Fantasma de Distrito Sur ha decidido entregarse a la policía.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1277 de Servir y proteger. Así pues, observamos cómo Claudia Miralles y Emilio Bremón tienen un nuevo objetivo: interrogar a Francisco Hurtado, quien se ha presentado en la comisaría asegurando que es el Fantasma.

La gran mayoría de agentes no puede evitar mostrarse algo escépticos ante este gesto. A pesar de todo, Francisco Hurtado da una gran cantidad de datos sobre los asesinatos que podrían demostrar que, en efecto, él es el Fantasma. Por lo tanto, estarían a punto de cerrar uno de los casos más complejos a los que se han enfrentado.

Inevitablemente, y ante esta compleja situación, Emilio Bremón no puede controlarse. Por lo tanto, termina sobrepasándose con el detenido ya que sería el asesino de su hijo Marcos. Inés no ha tardado en reconocer algo realmente inesperado: aún no ha conseguido superar su ruptura con Carlos.

Por ese mismo motivo, la joven decide someterse a terapia con Fabián. Saúl no ha dudado un solo segundo en mentir a sus padres, diciéndoles que Álex ya ha cobrado la deuda. Lo cierto es que él mismo ha sido el encargado de presionar hasta que el pago se ha hecho efectivo, de una vez por todas.

Andrea Vega no puede evitar tener serias sospechas sobre Elena, su compañera de celda. La ex inspectora de policía está convencida de que no le ha contado toda la verdad y que aquello que esconde es realmente grave. Gael, por su parte, ha hecho saber a Julia que estuvo una temporada en prisión. No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.