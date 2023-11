El pasado miércoles pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera tan concreta, observamos cómo otros tantos comensales llegaron al restaurante más famoso de la televisión con un objetivo muy claro: tratar de encontrar a su media naranja. Uno de los protagonistas de la noche fue Sergio.

Castañuelas en mano, el comensal llegó al restaurante más famoso de la televisión con ganas de cantar una jota alcarreña a su cita para esa noche. Nada más entrar al programa, explicó a Carlos Sobera la tradición musical que hay en su familia: «Formo parte de un grupo de folclore con el que recorro los pueblos de Guadalajara en sus fiestas patronales, la verdad es que sobre todo amenizamos la tarde a personas mayores».

El presentador de First Dates no tardó en aprovechar la ocasión para hacer la siguiente pregunta al comensal: «¿Cómo te gustaría que fuera tu acompañante?». Sergio se sinceró: «Que esté de buen ver, que esté potable. Quiero una chica que no desentone a mi lado, que sea guapa y esté buena».

Su cita para esa noche fue Tania Amor. La palentina, en su presentación en First Dates, aseguró que su apellido hacía honor a cómo es ella: «Me considero una persona súper amorosa y súper cariñosa». Entre sus curiosidades, destacó lo siguiente: «Los olores fuertes me encantan. Mis favoritos son el de los rotuladores Edding, pero solo los de color negro. También el de las colchonetas de piscina, ese olor a chino industrial me vuelve loca».

Sergio, nada más ver a su cita, la recibió bailando una jota. Algo que dejó a Tania sin palabras: «Me he quedado flipada con el recibimiento y, además, me encanta cómo huelen las castañuelas». El comensal también se llevó una buena primera impresión de su cita: «Es muy guapa, tiene un cuerpazo y unos ojazos».

Nada más pasar a la mesa, empezaron a hablar de relaciones pasadas y planes de futuro. La palentina fue honesta: «Ser madre es mi mayor deseo en la vida. Se me despertó ese sentimiento cuando nació mi hermanito pequeño y quiero formar una familia, tener tres hijos y cocinar croquetas para todos».

Uno de los momentos más tensos de la noche llegó cuando Tania se atrevió a hacer la siguiente pregunta a su cita: «¿Cuántos años me echas?». Dudando, el de Guadalajara respondió: «Treinta y dos». La comensal no tardó en pronunciarse: «¡Me has puesto cinco años encima! Tengo veintisiete».

Tras pasar al reservado, donde dejaron a un lado la timidez, llegó la decisión final. En esta ocasión, al darse cuenta de que tenían muchas cosas en común, Tania y Sergio estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita. Al fin y al cabo, les había faltado tiempo en la cita para conocerse mucho más.