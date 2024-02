View this post on Instagram

Aunque ya nos hayamos acostumbrado no deja de ser curioso que tu hijo pequeño te pregunte si “cuando termine el coronavirus podrá invitar a los amiguitos del cole a su cumpleaños”. Le respondes que por supuesto que sí, sin saber muy bien cuándo llegará ese día, y fuera de todo pronóstico se queda conforme. Me resulta sorprendente a la vez que alentador comprobar cómo los niños, tan chiquititos han interiorizado y asumido una situación que sigue frustrando a muchos adultos. Lucas nunca ha soplado las velas en el mismo sitio: Algarve, Cerdeña, Navalacruz, por este orden, su día siempre nos ha pillado en un sitio diferente y por eso este año le hacía una tremenda ilusión tener una merienda con todos sus amigos cantándole los “Parabéns” . Hoy, al despertarse me ha dicho que ya era muy mayor, porque con dos años no le gustaba el huevo frito ni los champiñones, ahora sí . – ¿Qué más cosas no hacías con dos años y que ahora ya consigues hacer? – le he preguntado – No hablaba bien mamá, entonces ya pensaba que te quería mucho pero no te lo podía decir . Hoy celebramos tu vida. Feliz cumpleaños pequeño , por muchos años más pidiendo cosquillas en la espalda y en las manos para dormirte, enamorándonos con tu risa pillina y auténtica, siendo testigos de tus carreras al sprint con las manos detrás , “modo Sonic”. Por muchos años más pensando que puedes cambiar el mundo con un palo de cualquier parque haciendo las veces de varita de Hogwarts. Y en definitiva , maravillándote ante todas esas cosas pequeñitas que en realidad son las más grandes como tú bien sabes. Por muchos más años aprendiendo de ti . #estamosdecumple #4 #larevolución #Sonic #Porto #slowlife