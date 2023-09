Televisión Sandra Barneda, boquiabierta tras el comentario de César Muñoz en la despedida de ‘Así es la vida’

La nueva temporada audiovisual ha arrancado más fuerte que nunca en la parrilla televisiva española. Uno de los programas que sigue al pie del cañón es Así es la vida, presentado por Sandra Barneda y César Muñoz. Una emisión diaria que tiene a los espectadores de Telecinco completamente expectantes tarde tras tarde.

El pasado miércoles 6 de septiembre el programa concluía su emisión y, como cada día, se despedía de sus espectadores con la mejor sonrisa. Pero, en esta ocasión, dejó a todos con la miel en los labios al dejar para el siguiente programa la emisión final de la investigación que está llevando acabo el equipo del show.

Un comentario de César Muñoz sobre el sexo oral que deja a Sandra Barneda a cuadros 🔥 #AsíEsLaVida

https://t.co/lbMGanTisl — Así es la vida (@asieslavidatele) September 6, 2023

Con esta pequeña premisa de lo que estaría por venir, ambos presentadores dieron por concluido el programa. Pero, Sandra Barneda no pudo evitar quedarse sin palabras al escuchar la frase de despedida de su compañero. Una reacción que no dejó indiferente a nadie y con la que demostró que no estaba informada de lo que iba a hacer César Muñoz a continuación.

«Mañana volvemos con el caso», dijo Sandra. «Hoy es el día internacional del sexo oral, disfruten de la noche, mañana nos cuentan», concluyó el presentador. La cara de la presentadora era un poema, tanto, que no pudo evitar mirar a su compañero de mesa con asombro.

«Vamos a acabar con una sonrisa», agregó el comunicador. La presentadora comenzó a reírse ante la situación. «Me quedo muerta», se leía en los labios de Sandra, ya sin sonido. Sin lugar a duda, una forma muy diferente de despedir a los espectadores de Así es la vida.

Nos despedimos hasta mañana con un recordatorio de @ZesarM que ha dejado de piedra a @SandraBarneda… ¡Disfrutad! (siempre con cabeza 😉).#AsíEsLaVida pic.twitter.com/dtTwLwpsXD — Así es la vida (@asieslavidatele) September 6, 2023