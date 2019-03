Rosalía ha trabajado con una reconocida artista para una posible colaboración

Rosalía se ha convertido en una de las auténticas promesas de nuestro país. España se ha quedado absolutamente rendida a la música y al estilo tan sumamente característico de la cantante catalana. De hecho, tanto es así, que ha conseguido romper todo tipo de barrera para llevar el flamenco a todo el mundo. ¡Es una auténtica maravilla!

Tal es el revuelo que ha ocasionado en la industria musical a nivel mundial que todos los artistas están deseando trabajar con ella. A pesar de todo, pocos son los que finalmente podrán tener esa oportunidad a corto plazo puesto que Rosalía se encuentra completamente inmersa en nuevos trabajos y en la presentación de ‘El Mal Querer’ por todo el mundo.

Pero una reconocida y joven artista sí que tiene la suerte de poder decir que su sueño se ha hecho, finalmente, realidad. ¿De quién hablamos exactamente? De nada más y nada menos que Billie Eilish. ¡Lo que lees! Hace unos cuantos meses aseguró que su sueño sería trabajar musicalmente con Rosalía, y lo ha hecho realidad.

ily @billieeilish 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 https://t.co/RnxeBjkyLT — R O S A L Í A (@rosaliavt) February 27, 2019

La cantante británica, que ha confesado ser siempre fan de la artista española, cree que una de las grandes características que tiene Rosalía es que tiene muy claro lo que quiere en la vida. De hecho, Billie Eilish reconoce que es la única persona que ha conocido (aparte de sí misma) que tiene esa forma de ser tan sumamente marcada y característica.

Lo que bien es cierto es que aún hay muchas incógnitas sobre esa colaboración, pero una de las posibilidades es que forme parte de ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ o, por el contrario, sea un tema que se publique con posterioridad en forma de single. Es evidente que de esta colaboración no solamente ha salido una gran unión musical sino también una grandísima amistad. ¡No cabe duda!