Recientemente, con motivo del 78 aniversario del nacimiento de Rocío Jurado, la familia Mohedano se reunió para hacerle un homenaje. Muchos son los medios de comunicación que captaron esa imagen de la familia reunida para recordar a una de las artistas más importantes de la historia de nuestro país. Una cita a la que no faltaron, como era de esperar, ni David ni Rocío Flores.

Una de las ausencias más sonadas fue la de Rocío Carrasco. Las diversas tensiones con la familia Mohedano, así como el inminente estreno de la segunda parte de la docuserie, han hecho que la hija de la artista no acudiera a este evento. Rocío Flores, colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, ha dado algunos detalles de esta fecha tan señalada.

“¿El motivo del homenaje era el cumpleaños de tu abuela y os juntasteis todos?” comenzó diciendo Joaquín Prat. La joven no tardó en responder: “No, todos no. Faltó Rosa Benito y faltó gente como mi madre”. Por si fuera poco, dejó claro que Ana María Aldón, con quien coincidió en ‘Supervivientes 2020’, no suele acudir a este tipo de homenajes.

Respecto a la pregunta de su compañero, la hija de Antonio David Flores ha ido confirmando quiénes han estado presentes en esta reunión: “Estuvo Ortega, José Fernando no pudo ir, Gloria Camila, Gloria Mohedano, José Antonio, Amador…” Además, añadió: “Estuvimos todos y estuvimos todos juntos en una zona que nos reservaron para comer”.

Por si fuera poco, la nieta de Rocío Jurado dio a conocer que, “como David y yo llegamos tarde, tuvieron el detalle de tocarnos varios fragmentos de varias canciones. Fue muy emotivo, la verdad. Pasamos un día en familia, bien, recordándola”. Un evento que se repite año tras año, aunque en esta ocasión ha sido algo diferente.

Y es que como la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha confirmado, la familia Mohedano se reúne todos los años en el cumpleaños de Rocío Jurado. Este año, marcando ciertas diferencias con los anteriores, han querido celebrarlo con un evento mucho más especial, emotivo, ¡y con público!