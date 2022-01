El pasado lunes 10 de enero, Rocío Flores acudió a ‘El programa de Ana Rosa’ como colaboradora. Es entonces cuando ha aprovechado la ocasión para responder a Carlota Corredera tras las declaraciones del pasado viernes en ‘Sálvame’ en las que, públicamente, defendía a su compañera María Patiño.

De esta manera, la gallega no solamente hizo alusión de manera directa tanto a Gloria Camila como Rocío Flores sino que también pidió que se respetara a las presentadoras de Mediaset. Es más, la gallega sentenció con un “creo que estáis un poquito desubicadas” que, desde luego, no dejó indiferente a nadie.

Mensaje de Carlota Corredera para Rocío Flores y Gloria Camila: “Tenéis que respetar el oficio de la gente que damos la cara en televisión” BRAVISIMA @CarlotaLlauger #yoveosalvame pic.twitter.com/1GVJ2f51yq — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 7, 2022

En su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’, la hija de Rocío Carrasco ha querido mostrarse de lo más contundente: “Soy la primera persona que pide respeto, tanto para presentadoras como para todo el mundo que trabaja aquí, porque pienso que todos somos iguales”. Por si fuera poco, la joven quiso ir mucho más allá.

“Decís que sois presentadoras y periodistas…”, comenzó diciendo, por lo que Joaquín Prat quiso cortar a su compañera: “Lo son, lo son”. En ese momento, al ver la reacción del conductor, Flores quiso explicarse: “Por supuesto. Yo no he estudiado periodismo porque nunca me ha llamado la atención, pero probablemente si hubiera querido lo podría haber hecho pero tanto Gloria como yo tenemos nuestros estudios y trabajamos”.

Rocío Flores asegura que se siente un daño colateral de la guerra entre las productoras y su padre. No, Rocío, tú sales cada semana por la tele y hablas de tu vida, de tu padre y de tu madre. Y que de “bastante buena forma intenta sobrellevar todo”… ¿y el ‘cuidadito conmigo’? pic.twitter.com/TWAB6UUQL0 — Señor del antifaz🔻🏳️🌈 (@MenervaPiquero) January 10, 2022

Lo cierto es que la nieta de Rocío Jurado no ha dudado en mostrar su malestar por el hecho de que la presentadora de ‘Sálvame’ repitiera, en varias ocasiones, que eran “personajes” de Mediaset. “Efectivamente, somos personajes, pero nosotras somos dos personajes que trabajamos en la cadena y que nunca hemos contado nuestra historia”, puntualizó la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

“Cuando vine de ‘Supervivientes’ hice una exclusiva hablando únicamente de lo que hablé allí”, recordó Rocío Flores. Por si fuera poco, considera bastante “desafortunado” que Carlota Corredera dijera que tanto ella como Gloria Camila estaban “desubicadas”: “Jamás le hemos faltado el respeto a nadie a pesar de las barbaridades que se han dicho. Como persona que trabaja en un medio libre puedo decir y defenderme de las cosas erróneas que se digan de mí y que me duelan”, recordó. De esta manera, dejó claro que “me siento ofendida porque yo jamás te he faltado el respeto”.