Rihanna acaba de anunciar su nuevo proyecto musical. Aunque los fans de la artista esperan desde hace mucho tiempo que lance su nuevo disco, para esto todavía habrá que esperar un poco más, pues lo que la cantante de Barbados ha anunciado, está muy lejos de ser un nuevo disco.

No obstante, sí que tiene que ver con sus trabajos discográficos hasta la fecha, pues Rihanna lanzará una reedición de todos ellos en formato vinilo, bajo el nombre de ‘Rihissue’. Se trata de una colección en vinilos de colores, que ya está disponible para pre-reserva.

Los discos incluidos en esta colección exclusiva, de la que habrá unidades limitadas son: Music of the sun (2005), A girl like me (2006), Good girl gone bad (2007), Rated R (2009), Loud (2010) Talk Talk Talk (2011), Unapologetic (2012) y Anti (2016).

Una edición de coleccionista y no apta para todos los bolsillos, pues cada uno de los vinilos incluidos en la reedición costará aproximadamente entre 100 y 140 dólares.

La colección ‘Rihissue’ promete ser un éxito, pues menos de 24 horas después del anuncio de la artista, el vinilo rojo de Anti ya se había agotado. Además, la artista también ha lanzado una colección de merchadising de cada uno de estos vinilos, relacionada con el contenido de cada uno de sus álbumes.

«¡Los niños de hoy nunca sabrán qué es el vinilo, dijeron!» escribió la artista en sus redes sociales junto a varias imágenes en las que aparece rodeada de los vinilos de sus álbumes.

Mientras tanto, los fans de Rihanna siguen esperando noticias de su próximo disco, y ella, poco a poco va soltando pinceladas del mismo. «No esperáis lo que vais a poder escuchar. Lo que hayáis oído previamente sobre mí no tiene nada que ver. Estoy experimentando de verdad. Creo que la música es como la moda en la que tienes que jugar. Lo estamos pasando muy bien y va a ser un disco completamente diferente», explicó la artista.