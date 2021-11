Rihanna ha desvelado su nuevo trabajo en la industria musical, sin embargo, no se trata de nueva música. Aun así, los fans han desatado la locura después de esperar cinco años a que anunciase alguna novedad. Durante estos años no ha estado parada, sino que ha seguido trabajando en su línea de moda FENTY y en ‘The Rihanna Book: Queen Size’, donde se ha adentrado al arte. La de Barbados ha elegido unas fotos con poses provocativas y con una melenaza rubia que sin duda han asombrado a todos sus seguidores para anunciar que vuelve a su sitio de confort: los discos.

El nuevo proyecto consiste en la reedición de sus discos en vinilos de colores y están recogidos todos por el título ‘RihIssue’. La pre-reserva ya está disponible para todos sus álbumes: ‘Music of the sun’ (2005), ‘A girl like me’ (2006), ‘Good girl gone bad’ (2007), ‘Rated R’ (2009), ‘Loud’ (2010) ‘Talk Talk Talk’ (2011), ‘Unapologetic’ (2012) y ‘Anti’ (2016).

Este último y más nuevo, el doble vinilo rojo, se ha agotado en menos de 10 horas. Algo sorprendente si vemos que los precios no son permisibles para cualquier persona, ya que estos objetos de colección tienen su precio de forma individual y cada vinilo oscila entre 85 y 120 euros.

Además, cada disco tiene su propia línea de merchandising, el cual está compuesto por todo lo relacionado con su portada, su contenido o el diseño. No es la primera edición especial que realiza, ya hace una década aproximadamente lanzó los discos en formato de caja fuerte. Cada caja se componía de un libro de 186 páginas que mostraba las sesiones fotográficas que realizaron para ese trabajo, una copia del libreto de cada CD donde se encuentran las letras de las canciones y una alfombra para la vajilla con forma de vinilo y con la decoración de su caja correspondiente firmada por Riri.

«¡Los niños de hoy nunca sabrán qué es el vinilo, dijeron!», fueron sus palabras en las redes para presentar lo que se venía. Sus publicaciones se llenaron en seguida de comentarios eufóricos y también de súplicas ante su próximo álbum. «No esperáis lo que vais a poder escuchar. Lo que hayáis oído previamente sobre mí no tiene nada que ver. Estoy experimentando de verdad. Creo que la música es como la moda en la que tienes que jugar. Lo estamos pasando muy bien y va a ser un disco completamente diferente», fueron las declaraciones de Rihanna hace unas semanas ante las cámaras. Por ahora, tendremos que quedarnos con estas palabras de la artista y seguir disfrutando de sus anteriores discos.