Rigoberta Bandini pone fecha a su esperado regreso a la música

Rigoberta Bandini continúa compartiendo algunos detalles de su nueva música. Hace casi un año, cuando se encontraba en el pico de su carrera, la artista catalana anunció que se tomaría un descanso de los conciertos, para ponerse a trabajar en nuevas canciones y en una nueva etapa musical.

«Es parar para estar más activa que nunca, porque todo este ruido externo no me está permitiendo estar tan dentro, jugar a crear movidas que nadie ve. Me apetece hacer eso para volver», explicó Rigoberta durante una entrevista en el el podcast de Jenesaispop.

Sin embargo, en los últimos meses la artista ha vuelto a compartir fotos en el estudio de grabación, señal de que ya está trabajando en nuevas canciones, que poco a poco irán viendo la luz. Y durante sus vacaciones familiares a Miami, ha respondido a algunas preguntas de sus seguidores sobre su nueva etapa musical

Aunque ha insistido en el que en 2023 no habrá conciertos porque está centrada en la creación de nueva música, la artista si que ha querido desvelar que su próximo single probablemente vea la luz antes de lo que sus fans se esperan

Finalmente y ante la insistencia de sus fans, Rigoberta Bandini ha anunciado que lanzará un nuevo single antes de verano. Aventura es la palabra que utiliza para describir esta nueva canción, donde mencionará a Britney Spears, pues acompaña el mensaje con la portada del álbum Baby One More Time.

La artista catalana no ha querido dar más pistas sobre su próximo lanzamiento musical, para que de esta forma la sorpresa cuando la canción vea la luz sea mucho mayor. No obstante, sus fans ya han comenzado la cuenta atrás para poder escuchar la nueva música de Rigoberta Bandini.