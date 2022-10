Rigoberta Bandini anuncia su nuevo proyecto para Youtube

El pasado 7 de octubre Rigoberta Bandini sacaba su álbum debut, La Emperatriz. En este la artista trata diversos temas desde el amor hasta la maternidad pasando por el feminismo o la fe. La mayoría son éxitos de la artista desde sus orígenes hasta ahora y luego 4 inéditos. Así, conviven Too Many Drugs, Ay Mamá, Perra o In Spain we call it soledad con Tú y yo, Que vivir sea un jardín, Canciones de amor a ti y La Emperatriz.

Entre las muchas temáticas del álbum, la que destaca primordialmente es la maternidad. Por eso la portada del disco no podía ser otra que un pantocrátor con la cara de la cantante rodeada de querubines (bebés con alas) y, en lugar de un cetro, un aparato para hacer pompas de jabón.

Yo con la excusa de que he sacao disco me he montado unas charlitas monísimas con gente que me inspira y que me cae bien. Se llaman RIGO Talks y las podréis ver en mi canal de youtube partir de mañanaaa 🥶 Gracias infinitas a todas pic.twitter.com/DHOPoJ6fQl — Rigoberta Bandini (@rigobandini) October 12, 2022

En las propias palabras de Paula, con la excusa del disco ha creado unas charlas con gente de diferentes mundillos que le caen bien, son amigos suyos o le inspiran. Tienen un formato similar a un podcast y tienen el nombre de RIGO Talks y a partir de hoy se irán subiendo al canal oficial de la artista. En el adelanto podemos ver a Samantha Hudson, C. Tangana o Jordi Évole entre otros.

Estas charlas nos acercan más a Paula Ribó a través de las diferentes personalidades que la acompañan en los episodios y prometen albergar anécdotas y risas tanto de la cantante como de los invitados.

Otros proyectos de Rigoberta Bandini a raíz del lanzamiento de La Emperatriz es su participación en las GALLERY SESSION en colaboración con Amazon Music. La canción elegida es la que da nombre al disco y que también lo cierra, una versión moderna del aleluya. También se encuentra en medio de una gira que durará hasta diciembre, incluyendo esa fecha única y especial en el Wizink Center de Madrid.

A partir de hoy 13 de octubre se podrá disfrutar de las RIGO Talks además de su fantástico primer LP, La Emperatriz. Un regalo para los fans que recorre toda la trayectoria de la artista desde sus inicios.