Rigoberta Bandini presenta su primer disco ‘La Emperatriz’

Rigoberta Bandini ha publicado este viernes 7 de octubre La emperatriz, su esperado nuevo álbum de estudio. A pesar de que la espera ha sido larga, su lanzamiento ha confirmado que ha merecido la pena, pues ha superado las expectativas de sus fans.

Tan solo unos días antes del lanzamiento del disco, a través de sus redes sociales, la artista desvelaba el tracklist completo del que sería su esperado álbum debut. Un disco en el que además de sus grandes éxitos, también ha incluido cuatro canciones inéditas muy especiales.

Entre estas cuatro canciones inéditas, nos encontramos con Canciones de amor a ti, dedicada a su hijo Nico; Tú y yo, Que vivir sea un jardín y La emperatriz. Cuatro canciones que se unirán al resto del repertorio, canciones que en los últimos meses se han convertido en grandes éxitos

La Emperatriz ya está fuera!!! Y también el vídeo de CANCIONES DE AMOOORR que hemos hecho para celebrarlo :)) espero q os guste mucho. Estoy emocionada oskierooooo https://t.co/0dzm0j3TeU — Rigoberta Bandini (@rigobandini) October 6, 2022

Por otro lado, el resto de las canciones que forman el nuevo trabajo discográfico de la artista catalana son canciones ya de sobra conocidas por todos sus fans, entre ellas: In Spain we call it soledad, Ay mamá, Perra, A todos mis amantes, Así bailaba con Amaia Romero, Too many drugs y además, también nos encontramos con dos nuevas versiones de las canciones Julio Iglesias y Que Cristo baje.

Recientemente, a través de una entrevista concedida a El País, la artista catalana reveló que hace unos días viajó a Madrid para grabar un vídeo de La emperatriz junto a C. Tangana. Un vídeo que verá la luz en los próximos días y que ha generado una gran expectación.

Los fans de Rigoberta Bandini no pierden la esperanza de que C Tangana también colabore en una de las canciones del álbum, aunque el disco ya haya visto la luz, pues no sería de extrañar que la catalana lanzase una versión inesperada de alguno de los temas del disco.

Además, la artista ha acompañado el lanzamiento de su nuevo disco con la publicación de un vídeo muy especial de Canciones de amor. Un vídeo en el que aparece su hijo, y que ha entusiasmado a todos sus fans. ¡No te lo puedes perder!.