¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 3 al 7 de septiembre de 2026

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina la interpretación, el periodismo y la moda, para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de AlaZ. Todos ellos estarán desde el jueves tres y hasta el lunes siete de septiembre, tres tardes en las que deberán esforzarse al máximo para ayudar a Javier y a David. Además, aunque cuando grabaron estos programas no lo sabían, coincidirán con el estreno de Rueda la letra, la versión de Pasapalabra que Telecinco estrena con El Rosco —aunque sin poder usar la denominación El Rosco-.

Pepón Nieto

El malagueño Pepón Nieto, nacido en San Pedro Alcántara (Marbella) en 1967, es uno de los actores más queridos de la ficción española, con papeles en series como Periodistas, Los hombres de Paco o Amar es para siempre, donde dio vida a Fortunato Castro desde 2014. En 2026 se encuentra de gira con la obra de teatro Pasión infinita y ha sido uno de los concursantes de la reciente edición de Maestros de la costura.

Berta Collado

Berta Collado, periodista y presentadora nacida en Talavera de la Reina (Toledo) en 1979, saltó a la popularidad como reportera de Sé lo que hicisteis…, en laSexta, llegando a sustituir a Patricia Conde al frente del programa durante sus vacaciones. Con más de dos décadas de carrera, ha combinado la televisión con la radio, siendo un rostro habitual de programas como Amigas y conocidas, en La 1. Actualmente, aunque lejos de la primera línea, sigue trabajando como colaboradora y presentadora de eventos.

Álex Villazán

El madrileño Álex Villazán, de 32 años y formado en la RESAD, se ha consolidado como uno de los actores jóvenes más solicitados de la ficción española, gracias a series como Skam España, El refugio atómico y, más recientemente, Las hijas de la criada, la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, donde interpreta a Jaime Valdés Lazariego.

Blanca Romero

Blanca Romero, nacida en Gijón en 1976, inició su carrera en el mundo de la moda antes de dar el salto a la interpretación con Física o Química. Modelo, actriz y cantante, estuvo casada con el torero Cayetano Rivera Ordóñez entre 2001 y 2004, y desde 2025 mantiene una relación con el entrenador de fútbol Quique Sánchez Flores.

‘Pasapalabra’ no se tendrá que enfrentar con ‘Rueda la letra’

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Javier y David siguen disputándose el bote acumulado en AlaZ. Con la ayuda de Pepón Nieto, Berta Collado, Álex Villazán y Blanca Romero, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.

A partir del lunes día 7 de septiembre, Telecinco abrirá una nueva etapa en sus tardes con el estreno de Rueda la letra. Será el día en el que habrá dos versiones diferentes del mismo concurso. La principal diferencia es que Telecinco podrá utilizar el famoso Rosco, aunque no podrá utilizar la marca El Rosco, solo podrá usar la mecánica que todos conocemos desde hace años y que se ha convertido en un símbolo.

En Antena 3 llegan con una enorme ventaja a este enfrentamiento, puesto que puedes utilizar la marca Pasapalabra y la mecánica del concurso no ha cambiado en nada, excepto por el final. En Atresmedia han tenido que cambiar el Rosco por AlaZ, una prueba que ya lleva desde el pasado mes de julio funcionando y a la que los espectadores se han ido acostumbrando.

Lo cierto es que haber evitado enfrentar los dos programas en la misma franja parece una gran idea, ya que los espectadores no tendrán que elegir entre dos versiones de un mismo producto. Eso sí, dos horas seguidas de Pasapalabra diarias podrían desgastar mucho a la audiencia.