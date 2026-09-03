OKDIARIO se ‘cuela’ en ‘Rueda la letra’: de las palabras prohibidas a las supersticiones de Sobera

Este jueves 3 de septiembre, Mediaset España ha presentado su nuevo concurso, Rueda la letra, ante la prensa en un evento al que ha acudido OKDIARIO. El programa que tiene como prueba principal el icónico Rosco de Pasapalabra se estrenará el próximo lunes 7 de septiembre a las 19:00 horas y estará presentado por Carlos Sobera.

Guerra judicial por ‘Pasapalabra’

Recordemos que este es uno de los estrenos que generan más expectación de la temporada, sobre todo por la batalla judicial que sigue vigente a día de hoy.

En 2019, el Tribunal Supremo prohibió a Mediaset España emitir Pasapalabra y Atresmedia, una vez lo licenció a ITV (principal grupo de comunicación audiovisual privado de Inglaterra y propietaria de los derechos del formato), lo convirtió de nuevo en un éxito dentro de su parrilla.

Sin embargo, la emisión del concurso volvió a los tribunales: el formato se basa en The Alphabet Game, pero la holandesa MC&F asegura que El Rosco original es realmente de la autoría de Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, cuyos derechos le pertenecen.

En mayo de 2026, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de MC&F y obligó a Antena 3 a suprimir la emisión de Pasapalabra con El Rosco.

Antena 3, para poder seguir emitiendo Pasapalabra, compró los derechos de DallAZetA, un formato original de la televisión pública RSI de Suiza, que se emitió durante varias temporadas con normalidad y que terminó en 2024.

El 19 de junio, Pasapalabra estrenó AlaZ, su nueva prueba final en sustitución de El Rosco.

El 9 de julio, Mediset anunció que MC&F iba a demandar a Antena 3 puesto que consideraban que AlaZ y El Rosco eran pruebas demasiado parecidas y que fomentaban la competencia desleal.

‘Pasapalabra’ y ‘El Rosco’: palabras prohibidas

Ahora se presenta Rueda la letra en Telecinco, espacio que incluye la prueba más famosa de Pasapalabra, pero no se le puede llamar Rosco ( el nombre es propiedad de ITV).

Durante la prueba del Rosco era habitual que los concursantes, cuando no sabían la respuesta, dijeran «pasapalabra», ahora, en Rueda la letra, tal y como nos han confirmado a los medios. Simplemente dirán «paso».

Lilit y Fran, ganadores de regreso

Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos del grupo de comunicación, ha sido el primero en tomar la palabra: «Es un concurso con la prueba más importante de la historia de los concursos de televisión. Lilit y Fran serán los primeros concursantes. Y primeras ruedas han sido muy intensas.

Guerra ha mencionado a los dos primeros concursantes de Rueda la letra que fueron ganadores del gran bote de Pasapalabra: Fran González y Lilit Manukyan. Ambos están sentados a su lado durante la presentación.

Lilit Manukyan formó parte de Pasapalabra en el 2014 y consiguió su victoria tan solo 85 programas después. Una gran hazaña con la que se fue a casa con 318.000 euros de bote. «Estoy compitiendo con la Lilit de 2014. Cuando gané el bote, me jubilé, me relajé bastante. Es un reto volver a estudiar y volver a la rueda, nunca mejor dicho», ha expresado la concursante.

Por su parte, Fran que llevó 1.542.000 euros del bote de Pasapalabra el 22 de enero de 2019, ha reconocido que: «El Fran del 2018 estaría muy contento de ver al Fran del 2026. Me lo estoy pasando muy bien. Lo estoy gozando».

La superstición de Carlos Sobera

En ese momento vemos un avance en el que Sobera sí menciona el nombre original, concretamente dice: «Vamos con la prueba más importante de la historia de la televisión. La que siempre se llamó el Rosco y que ahora es la Rueda.

El presentador, que tendrá en antena simultáneamente First Dates, El precio justo (los fines de semana) y Rueda la letra, ha confesado ante los medios convocados que es muy supersticioso en cuanto se refiere al número 8 y que su nuevo proyecto ha cumplido con esa manía: «Empezamos a grabar el 26 de agosto del 26, que suman ocho. El programa va a triunfar».

Así será ‘Rueda la letra’: Famosos, pruebas musicales y tiempo

Como en Pasapalabra, Rueda la letra contará con dos equipos y cada uno de los concursantes estará acompañado por dos famosos que les ayudarán en las primeras pruebas.

La competición de Rueda la letra arrancará con La Oportunidad, una prueba de selección que determinará quién se convierte en concursante oficial del programa. A partir de ahí, las rondas ¡He Dicho!, Cantando espero, Con dos Palabras y Palabras Ocultas pondrán a prueba los conocimientos y la rapidez de los dos equipos a través de juegos basados en palabras, sílabas, música y frases pronunciadas por personajes famosos.

En La Rueda, los dos concursantes se enfrentarán individualmente a las 25 palabras de la prueba con el tiempo conseguido por sus respectivos equipos en las rondas anteriores. Dominio del diccionario, memoria, rapidez y control de los nervios entrarán en juego en este momento decisivo del programa, con el bote acumulado como gran premio para quien consiga completar correctamente esta prueba.