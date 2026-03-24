¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 24 al 26 de marzo de 2026

Javier Alonso y Alejandro Ruiz se han confirmado como los sucesores de Rosa y Manu, haciéndose fuertes en Pasapalabra desde hace semanas. Ambos concursantes tienen que continuar engordando el bote, todavía no ha llegado ni a los 300.000 euros, una cantidad que parece ridícula si recordamos los 2’7 millones de euros que se llevó Rosa. Para ayudarles durante las pruebas, contarán con cuatro invitados famosos que formarán parte de los dos equipos, teniendo a una actriz que se estrena en el programa, pero que deberá aprender rápido el funcionamiento si no quiere ser un lastre para su capitán. Te contamos quiénes son los invitados de los próximos tres días: desde el 24 y hasta el 26 de marzo.

Xavier Deltell pondrá la nota de humor en ‘Pasapalabra’

El humorista es un clásico de la televisión gracias a su paso por programas tan recordados como Crónicas Marcianas, Me resbala, Tu cara me suena y Latrelevisión. Como actor, además de demostrar su talento en el teatro, los fans de La que se avecina han podido disfrutar de su papel como abogado de los vecinos de la comunidad de Montepinar.

Actualmente es un habitual de las películas de la saga Padre no hay más que uno, que estrenó en verano de 2025 su quinta entrega, además de ser uno de los actores de la serie Atasco, disponible en Prime Video. Esta visita como invitado de Pasapalabra llega apenas dos semanas después de estrenarse Torrente presidente, en la que también participa con un cameo.

María Zurita

Hace justo un año que la prima del rey Felipe VI se sentó en Pasapalabra por última vez. Aunque era conocida por pertenecer a la familia del rey, hasta hace pocos años trataba de pasar desapercibida en los medios. Todo cambió con su paso por Mask Singer, donde se atrevió a cantar ante millones de espectadores bajo la máscara de Dragona. También demostró su talento en la cocina en su paso por MasterChef Celebrity, dejando un buen sabor de boca.

Lejos del mundo público, se ha convertido en una empresaria de éxito gracias a su empresa de traducción, con la que triunfa desde hace décadas.

Antea Rodríguez debuta en ‘Pasapalabra’

La actriz es conocida por su papel en Sueños de libertad, serie que triunfa cada tarde en Antena 3. Antes ha pasado por otras series como Vigópolis, A estiba y Servir y Proteger, con la que se estrenó ante los espectadores de toda España, puesto que las dos primeras son producciones que se pudieron ver en Galicia.

Esta ourensana estudió interpretación en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático). Además, realizó el Grado Elemental y Medio de Violoncello en el Conservatorio Profesional de Música de Ourense.

Chema Martínez

El atleta es historia dentro del mundo del deporte en España y su paso por el concurso de Roberto Leal es uno de los clásicos. Es habitual verle, al menos, un par de veces al año en el plató de Pasapalabra. Su última visita fue en mayo de 2025.

Se trata de uno de los grandes deportistas de nuestro país. Ganador de una medalla de oro y otra de plata en 10.000 metros en los Campeonatos de Europa de 2002 y 2006. En los Juegos Olímpicos de 2008 consiguió un meritorio 16º puesto en la prueba de maratón, siendo el primer español de la prueba.