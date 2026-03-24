Quién es Antea Rodríguez: su edad, su pareja, de dónde es y su profesión

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosos talentos que han conquistado al público con sus interpretaciones. Si hablamos de artistas que están comenzando a coger fuerza en el sector, el nombre de Antea Rodríguez no puede faltar en la lista. Y es que, aunque la actriz está comenzando a tener mayor presencia en televisión, cuenta con una amplia formación sobre bambalinas. Un arte para la interpretación con el que no ha dejado indiferente a nadie. Además, desde el pasado 2025, hemos podido verla actuar en Sueños de libertad, popular serie de Antena 3. Por ello, realizamos un repaso por el lado más profesional y por el más personal de la joven.

Su carrera profesional

Nacida en Ourense, Galicia, Antea Rodríguez siempre soñó con dedicarse al mundo de la actuación. Por ello, con el objetivo de perseguir sus sueños, se formó profesionalmente en ello. De esta manera, estudió interpretación en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático). Lejos de quedar aquí, realizó el Grado Elemental y Medio de Violoncello en el Conservatorio Profesional de Música de Ourense.

Asimismo, Antea Rodríguez se adentró en muchos talleres y cursos para complementar su formación en el ámbito interpretativo. Una serie de pasos que le abrieron las puertas en el teatro. Así pues, desde el 2008, la artista ha formado parte del elenco de numerosas obras. Una serie de interpretaciones por las que ha sido muy aplaudida. Pero, también, ha actuado en cortometrajes y en películas, siendo El ritual de Lily la última.

Por otro lado, aunque no ha participado mucho en televisión, sí ha sido elegida para formar parte de producciones importantes. En su currículum figuran títulos como Vigópolis, A estiba, Servir y Proteger y Sueños de Libertad. Una serie de proyectos que han alzado el nombre de Antea Rodríguez en el medio.

Su lado más personal

En el ámbito personal, Antea Rodríguez siempre se ha mostrado como una persona muy cercana con su público. En redes sociales, la actriz acumula, hasta la fecha, más de 9.000 seguidores en Instagram. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, pero también de viajes y momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si el corazón de la actriz se encuentra ocupado o no. Antea Rodríguez siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada, por lo que no ha presentado a nadie públicamente.