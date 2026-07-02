¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 2 al 4 de julio de 2026

Nueva tanda de rostros conocidos en el plató de Pasapalabra. En plena era de ‘AlaZ’, la prueba final que ha sustituido a ‘El Rosco’, el concurso de Antena 3 que conduce Roberto Leal, vuelve a rodearse de cuatro invitados de mundos muy distintos —la interpretación, la comedia y el arte— para ayudar a los concursantes a sumar segundos. Estos son los famosos que acompañan a los equipos del 2 al 4 de julio y a qué se dedican. Hay que recordar que todos ellos estarán en el plató con la obligación de dar lo mejor y estar muy concentrados, puesto que Javier Alonso y David necesitan de su ayuda para conseguir la mayor cantidad de segundos posible en sus marcadores y poder tener tiempo suficiente en ‘AlaZ’.

Pepe Ocio, un actor con una gran trayectoria a sus espaldas

El madrileño Pepe Ocio es actor de teatro, cine y televisión, considerado uno de los grandes secundarios de lujo de la ficción española. Curiosamente, se licenció en Odontología antes de dedicarse a la interpretación. Se dio a conocer con su papel en la película Camino, de Javier Fesser, ganadora de seis premios Goya, y desde entonces ha encadenado éxitos en series como Élite, Alta mar, Las chicas del cable o Rapa. En el cine ha participado recientemente en La infiltrada, Goya a la mejor película, y en 2022 se llevó la Biznaga de Plata al mejor actor en el Festival de Málaga.

Pepa Rus, la mítica Macu de ‘Aída’

La gaditana Pepa Rus es actriz, humorista y cantante, toda una reina de la comedia televisiva. Alcanzó la fama con el entrañable personaje de Macu en Aída, y después ha aparecido en series como Gym Tony, La que se avecina —donde da vida a Clara— o Amar es para siempre. También ha debutado en el cine con La mula y triunfa sobre los escenarios con su monólogo Viva la Pepa, además de haberse estrenado como directora teatral.

Maya Pixelskaya ya es una invitada clásica de ‘Pasapalabra’

Detrás del llamativo nombre de Maya Pixelskaya está Maya García, artista, ilustradora, diseñadora y presentadora madrileña. Su apodo combina el nombre de la mítica bailarina rusa Maya Plisétskaya con el ‘pixel art’, la técnica basada en los videojuegos de los años 80 y 90 por los que siente auténtica pasión.

Formada en Comunicación Audiovisual y en animación, participó en la película Arrugas, doblemente premiada con el Goya. En televisión se ha hecho un hueco como colaboradora en espacios como Zapeando y como presentadora de El condensador de fluzo en La 2, además de dirigir su propio podcast de divulgación histórica.

Marcial Álvarez, ‘Pope’ en ‘El Comisario’, vuelve a Pasapalabra tras mucho tiempo

El madrileño Marcial Álvarez es actor y director teatral, con una dilatada trayectoria que arrancó sobre las tablas cuando apenas tenía 16 años. Aunque el teatro es su gran casa —donde ha dirigido y protagonizado clásicos como El caballero de Olmedo o Antígona—, su rostro es muy familiar para el público televisivo gracias a series como El comisario, Hospital Central, Bandolera, Acacias 38 o Amar es para siempre, donde ha dado vida a personajes muy recordados.

El concurso cierra su segunda semana con ‘AlaZ’

Roberto Leal y los suyos pueden estar contentos con los resultados conseguidos en las dos primeras semanas desde que ‘El Rosco’ no es la prueba final. ‘AlaZ’, que tiene algunos parecidos con el juego del ahorcado, ha conseguido en este poco tiempo convencer a la audiencia. Tal y como hemos ido siguiendo en Happy FM en nuestros análisis de audiencias diarios, el público no ha dado de lado al programa.

Sí que ha marcado en días puntuales datos bajos, pero siempre por coincidir con grandes partidos del Mundial de fútbol que se han emitido en abierto durante su franja horaria. Hasta el momento, Pasapalabra ha tenido que competir con encuentros de España, Brasil o Argentina que han dado brutales audiencias para La 1, por lo que Antena 3 y el resto de cadenas han sido las grandes perjudicadas en días puntuales. Sin la competencia del fútbol, el programa consigue llegar por encima del 18 % de cuota, datos que ya conseguía cuando todavía ‘El Rosco’ estaba como prueba final.