Quién es Noelia López, de los toros en Canal Sur: su pareja y de dónde es

El mundo de la información y la comunicación nos ha presentado, a lo largo de su historia, a grandes figuras que han marcado este ámbito profesional de una manera o de otra. Si nos adentramos en cadenas, una de las periodistas que ha formado parte de la familia de Canal Sur ha sido Noelia López. La comunicadora, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla como profesional del medio. Pero, además, ha conseguido compaginar su pasión por las corridas de toros con el periodismo. Una labor que la ha hecho ser reconocida entre el público, especialmente el andaluz. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para realizar una pequeña investigación sobre el lado más personal y el más profesional de la sevillana.

La carrera profesional de Noelia López

Nacida en Sevilla, tal y como ella misma ha revelado en varias ocasiones, desde pequeña supo que se dedicaría a algo relacionado con el periodismo y la televisión. Por ello, apostó por formarse en el medio y se graduó en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla. Una formación que concluyó en el 2004 y que, un año después, la llevó a realizar un máster en Comunicación Televisiva, Presentación en Televisión.

Unos primeros pasos que la llevaron a ser locutora de radio en Onda Cero. Tras un par de meses en el medio, dio el salto a la televisión como copresentadora de Frontera Social. Poco a poco, con el paso de los años, la comunicadora ha trabajado para diversos proyectos. El público ha tenido la oportunidad de verla crecer a nivel profesional en Canal+, en Castilla-La Mancha Media, Canal Extremadura, Mediaset España, entre otros.

Asimismo, desde 2015, trabaja como directora del Departamento de Comunicación de la Empresa Taurina FIT. Una labor que sigue ejerciendo y con la que realiza campañas desarrolladas en España y en México. Además, es asesora de imagen y comunicación de toreros y de diferentes eventos. Todo ello sumado a su trabajo en La Tarde, Aquí y Ahora, programa de Canal Sur.

El lado más personal de Noelia López

En redes sociales, Noelia López se presenta como una persona muy cercana con su público. En plataformas como Instagram, la sevillana cuenta con más de 22.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Pero, en ocasiones, también comparte un poco de su día a día.

Por otro lado, a nivel sentimental, Noelia López siempre se ha presentado como una mujer muy reservada con su vida privada. Le gusta mantener su vida personal alejada del foco mediático. Pero, según se ha podido saber, en el 2022 contrajo matrimonio con su pareja.