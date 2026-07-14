Quién es Julieta Grajales: su edad, de dónde es, en qué trabaja y su vínculo con Vanesa Martín

Vanesa Martín ha hecho oficial su relación con Julieta Grajales, actriz mexicana conocida en su país por papeles en series como El Chema, pero prácticamente desconocida hasta ahora para el público español. La cantante malagueña confirmó el noviazgo con unas imágenes de un viaje de pareja a Portugal, así que repasamos quién es la mujer que ha conquistado su corazón. Fue la propia Julieta Grajales quien compartió en su perfil de Instagram un vídeo resumen de su reciente viaje a Portugal junto a Vanesa Martín, con imágenes de ambas viajando en coche y en moto, cenando, paseando y asistiendo juntas a conciertos, además de una visita al Palacio de la Pena, en Sintra. En una de las escenas, grabada frente a un balcón del propio palacio, se les ve compartir un beso en los labios que terminó por confirmar el romance ante sus seguidores.

El cruce de mensajes no paró ahí, puesto que la actriz acompañó el vídeo con un mensaje para su pareja: «Hay magia en ciertas sonrisas… extrañando la tuya». Vanesa Martín no tardó en responder en los comentarios: «Hay sonrisas en medio de la magia, recíproco», a lo que la actriz replicó con un contundente «te amo».

¿Quién es Julieta Grajales?

Julieta Grajales nació el 24 de abril de 1986 en Tuxtla Gutiérrez, en el estado mexicano de Chiapas, y tiene actualmente 40 años. Antes de dedicarse a la interpretación, estudió la carrera de Marketing y estuvo ligada a un negocio familiar, aunque terminó apostando por la actuación tras su debut televisivo en 2010 con la serie Vidas robadas, de TV Azteca.

Desde entonces, Grajales ha acumulado una importante trayectoria en producciones de México y Estados Unidos, entre las que destacan Rosa Diamante, Niñas mal, La impostora, Maldita tentación, La taxista, La bandida y Lotería del crimen. Sin embargo, es especialmente conocida por su papel en El Chema (2016-2017), el spin-off de El Señor de los cielos, la exitosa franquicia de Telemundo, serie en la que también participó directamente.

Su paso por los realities

Además de su carrera como actriz, Grajales ha participado en formatos de reality de México y Estados Unidos como Los 50, de Telemundo, y La Isla: Desafío Extremo, de TV Azteca, sumando una faceta televisiva paralela a la interpretación con la que ha ampliado su base de seguidores, que hoy suman varios cientos de miles en redes sociales.

Sus parejas antes de Vanesa Martín

Julieta Grajales se ha definido públicamente como pansexual y ha mantenido en el pasado una relación con la cantautora estadounidense LP (Laura Pergolizzi), conocida por su tema Lost On You. Antes de su romance actual con Vanesa Martín, la actriz también estuvo comprometida sentimentalmente con Frida Azpeitia, una piloto de aviación mexicana, según se recogió en su momento en distintos medios. Con este nuevo noviazgo, la actriz mexicana suma a su historial sentimental a otra artista internacional, en este caso una de las voces más reconocidas de la música española de los últimos años.

Una relación que Vanesa Martín ha decidido mostrar

La cantante malagueña, que suele mantener su vida sentimental alejada del foco mediático, ha roto en esta ocasión con esa discreción habitual al compartir de forma pública su relación con Julieta Grajales, en lo que supone un paso adelante poco frecuente en su forma de gestionar su vida privada.