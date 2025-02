La noche del miércoles ha estado marcada por la visita de la cantante Vanesa Martín a El Hormiguero, que ha acudido a hablar de su nuevo proyecto musical, un disco en el que está ya trabajando, aunque todavía queda tiempo para que vea la luz. Pero no todo fue charla sobre música, también hubo momentos para hablar de su vida, en concreto de una experiencia que le ha marcado mucho en los últimos tiempos, que tiene que ver con una persona nueva que le ha dejado huella.

Se trata de Felipe, un amigo de la malagueña que es médium, aunque ella al principio era muy escéptica con este poder que dice tener. Tras hablar con él, le contó detalles de su vida que no debía conocer y que tampoco ha contado en los medios, ya que apenas sus más cercanos los saben: «Me he quedado loca porque me ha contado cosas muy fuertes». Lo que más impactó fue que conociese la trágica muerte de sus abuelos, de la que nunca ha hablado, incluso con sus seres queridos, un episodio que apenas se ha tocado en su casa por culpa de lo doloroso que fue.

«Mis abuelos tuvieron una muerte trágica, pero en mi casa eso nunca se ha hablado mucho», confesaba ante las cámaras de Antena 3. El médium no sabía de esto, pero en una segunda visita que le hizo, decidió preguntarle por ellos: «Me impresionó mucho. Le pregunté por mis abuelos y me contó que estaban aquí conmigo. Felipe empezó a contarme con detalles cómo fue la muerte».

Aunque aquellos eran detalles muy ligeros, su amigo le contó cosas que le sorprendieron: «Me contó que se les cayó el techo y que vino mucha agua. Yo en ese momento me puse a llorar y no pude seguir hablando con él». Recordar esto le puso la piel de gallina: «Me entran ganas de llorar», reconocía en directo.

Pablo Motos escuchaba atónito el relato de su invitada, que hasta ahora no lo había contado en ningún medio de comunicación: «Me he quedado flipado con algo que a mí me parece muy difícil de creer». Pese a que en un principio no creía en nada, al final le ha servido de alivio todo lo que le ha contado este curioso amigo: «Me ayuda, a mí me alivió lo de mis abuelos. También relativiza la muerte y eso a mí me da mucha tranquilidad».

Vanesa Martín, marcada por la figura de su abuela

Aunque hasta ahora nunca había contado este trágico episodio, la cantante siempre ha tenido muy presente a su abuela, de la que siempre ha dicho que es culpable de las cosas bonitas que le han pasado en la vida, además de recordar muchas anécdotas de ella en sus conciertos. Por si no fuera suficiente, le ha llegado a dedicar la canción Amor bonito, que grabó con el grupo Morat. Se trata de un homenaje que quedará para la historia y que es uno de los momentos más emocionantes de sus conciertos.