¿Qué audiencia hizo ayer ‘Cuentos Chinos’ de Jorge Javier Vázquez?

La nueva aventura de Jorge Javier Vázquez en Telecinco con sus Cuentos Chinos sigue dándole más problemas de los esperados. Lejos de conseguir grandes datos, el catalán está viendo como su audiencia baja sin freno cada noche, tanto que incluso Telecinco ya le ha quitado un día de programa.

Él mismo se ha encargado de decirlo en varias ocasiones, dejando claro que no esta siendo el regreso esperado después de años de éxitos. A la cancelación de Sálvame se une que ya no es la cara de los realities de la cadena, siendo sustituido tras su baja médica por Marta Flich al frente de GH VIP 8. No se sabe si con el regreso de Supervivientes volverá a ponerse al frente de las galas.

¿Qué audiencia hizo ayer Cuentos Chinos?

En los últimos días los contenidos del programa se han ido acercando al mundo del corazón y de los famosos, donde el presentador se encuentra mucho más cómodo que con las entrevistas a personajes fuera del universo Mediaset. Pese a esta salvamización -cubriendo la boda de Kiko Hernández, el funeral de María Teresa Campos y teniendo y Isa P. en el plató- el espacio no remonta el vuelo.

El miércoles 26 de septiembre fue el peor de los días desde su estreno, ya que marcó mínimo de audiencoa con solo un 5,8 % de share, lo que se traduce en solo 776.000 espectadores pegados al televisor. Este dato convierte a los Cuentos Chinos de Jorge Javier en la última opción de la franja del acces prime-time, siendo superado por La 2, que contaba con el fútbol femenino gracias al España-Suiza, y logró un gran 10.2 % de cuota y 1.303.000 seguidores.

Hay que recordar que su principal objetivo era revitalizar esa franja en la que El Hormiguero no tiene competencia de ningún tipo desde hace años, pero ese objetivo está a años luz actualmente. Pablo Motos y su equipo consiguieron reunir al 15,9 % de la audiencia con 2.110.000 espectadores gracias a la entrevista de Juan del Val. Pese a que es un gran dato, no es el mejor que ha conseguido el espacio de Antena 3, que no es raro que roce los tres millones de espectadores y supere el 17 % si el invitado levanta atención.

No se sabe hasta cuándo tendrá Telecinco paciencia con La fábrica de la tele, productora de Cuentos Chinos y Sálvame, para logre mejorar sus datos. Pero tod apunta a que no durará mucho, especialmente después de que haya decidido eliminar el programa de la parrilla del jueves para evitar que perjudique a GH VIP 8, programa al que precede en horario.