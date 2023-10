‘La Promesa’: TVE toma una drástica decisión con su emisión esta semana

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en adentrarse en esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

En los últimos días, RTVE confirmó algo que ha pillado por sorpresa a muchos de sus espectadores. Y es que en la semana del 9 al 15 de octubre habrá un significativo cambio en la emisión de La Promesa. Y es que el jueves 12 de octubre, no se emitirá un nuevo capítulo de la serie diaria, al igual que ocurrirá con La Moderna y 4 estrellas.

El motivo de este cambio es que el próximo jueves se celebrará el Día de la Hispanidad. Por lo tanto, al tratarse de un festivo nacional, RTVE omitirá la emisión de esas tres series. Por si fuera poco, adaptará su horario para poder cubrir los festejos y celebraciones que se llevarán a cabo con motivo de este día tan señalado.

Normalmente, cada año que pasa, RTVE sigue los mismos pasos. Es decir, por la mañana se emitió el desfile de las Fuerzas Armadas pero, por la tarde, dieron paso a diversas películas. Un plan perfecto para disfrutar, en familia, de una tarde de cine sin moverse de casa. Este jueves se repetirá la fórmula pero, en esta ocasión, con las películas Noches de Tormenta y Miss Agente Especial.

Lo que sí se emitirá será una nueva entrega de El Cazador presentado por Rodrigo Vázquez. Por si fuera poco, los espectadores de RTVE podrán disfrutar del partido que España jugará contra Croacia en el Estado de la Cartuja de Sevilla, con motivo de la clasificación para la Eurocopa que se celebrará en Alemania en 2024.