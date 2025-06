Álvaro Carreras es titular en el debut del Benfica en el Mundial de Clubes

Álvaro Carreras jugará de inicio el encuentro que enfrentará a las 00:00 hora peninsular española a Boca Juniors y Benfica en el Hard Rock Stadium de Miami. Finalmente, el lateral izquierdo ha sido alienado de inicio por Bruno Lage. Por lo tanto, el español, que tras el Mundial de Clubes fichará por el Real Madrid, ha decidido no tensar más la cuerda con el club lisboeta, que no le ha permitido salir antes de este torneo, y tratará de finalizar su aventura de la mejor manera posible: mostrando su gran nivel sobre el césped.

Carreras está muy molesto con la forma de actuar del Benfica. El conjunto luso rompió la promesa hecha, evitando que el defensa cumpliese su deseo de fichar por el Real Madrid antes de que se cerrase el mercado extraordinario de fichajes que la FIFA abrió hasta el 10 de junio, lo que ha privado al ex canterano madridista poder disputar el Mundial de Clubes con los blancos.

«Primero, tiene que haber una propuesta con la que el Benfica llegue a un acuerdo, independientemente del club. Luego, veo que cualquier jugador con el rendimiento de Álvaro Carreras puede llegar a cualquier equipo del mundo. No sería el primero que sale del Benfica y se impone en cualquier club europeo. En los últimos 10 o 15 años, cualquier jugador que ha salido del Benfica ha tenido esa capacidad», defendió Bruno Lage en la comparecencia previa al duelo contra Boca Juniors al ser preguntado por el defensa. Al final, ha decidido meterle de inicio.

El Real Madrid sabe perfectamente que el pulso del Benfica es desmesurado y solo perjudica al jugador, pero, al mismo tiempo, es plenamente consciente de que tiene que estar al lado del ex canterano madridista. Por lo tanto, pase lo que pase en las próximas horas, nadie en Valdebebas se plantea romper la operación y dejarle tirado. La frase sigue siendo clara: «Será jugador del Real Madrid, antes o después».

Las palabras de Rui Costa sobre Álvaro Carreras

Por otro lado, Rui Costa, presidente del Benfica, explicó el pasado 14 de junio lo siguiente: «Ha habido acercamientos por el jugador, pero aún no hemos llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Él está jugando el Mundial de Clubes con nosotros y, por ahora, es jugador del Benfica».

Según el directivo del Benfica, la propuesta de la entidad madridista por Carreras, quien tiene contrato con la entidad lusa hasta junio de 2029 y una cláusula de rescisión de unos 50 millones de euros, no colma las expectativas: «Hubo ofertas que no nos gustaron. Hasta ahora no ha llegado ninguna que nos guste».

«Veremos qué pasa con el mercado más adelante, no solo con Álvaro, con todo el mercado, pero ahora mismo está centrado en jugar el Mundial con nosotros, y eso es lo que va a hacer», añadió Costa.