‘La Promesa’: TVE cancela por sorpresa la emisión del capítulo de hoy, viernes 12 de enero

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia.

El pasado jueves 11 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Abel no ha dudado un solo segundo en trazar un nuevo plan para encontrar, de una vez por todas, a María Fernández. Es más que evidente que el tiempo está jugando en su contra.

Este viernes 12 de enero, tendríamos que disfrutar de una nueva entrega de La Promesa, concretamente el capítulo 270. Pero TVE ha tomado una drástica decisión en cuanto a no emitir este esperado episodio. Pero, ¿cuál es el motivo por el que han dado este importante paso y ha sorprendido a los espectadores?

Esta tarde, no habrá emisión de #LaPromesa, pero tienes todos los capítulos de la semana disponibles en @rtveplay 👏 ➡️ https://t.co/KLXAZcMRAZ pic.twitter.com/poQXUJOOaS — La Promesa (@lapromesa_tve) January 12, 2024

La emisión de un doble capítulo de La Moderna. Bien es cierto que, en el avance semanal publicado en la página web de RTVE se deja claro que, el viernes 12 de enero, podremos ver el capítulo 74. De esta forma, seremos testigos de cómo el inspector Ocampos cerrará los expedientes de don Jaime sobre el atentado fallido en el Salón de Té.

Pero, en esta tarde especial donde La Moderna es protagonista, se emitirá el capítulo 75 en el horario habitual de La Promesa. Así pues, podremos ver cómo a Íñigo y a Matilde les espera una nueva vida en La Rioja. Para que eso pueda hacerse realidad, el joven deberá dar un importante paso: vender el Madrid Cabaret.

A pesar de haberse cancelado la emisión de La Promesa este viernes 12 de enero, todo volverá a la normalidad el próximo lunes 15 de enero. Además, probablemente RTVE tenga algo entre manos para celebrar el primer aniversario de La Promesa desde que llegó a nuestras vidas, en enero de 2023.