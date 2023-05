‘La Promesa’, capítulo 94: Cruz descubre el gran secreto de Pía

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. ¡Es una de las series diarias con más éxito de los últimos años! El pasado viernes 12 de mayo disfrutamos del capítulo 93 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo se hace efectiva la lectura del testamento del Barón.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 94 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo la apertura del testamento del Barón ha dejado a todos en shock. No solamente se ha descubierto que sus dos palacios son para sus hijas, sino que su fortuna en metálico se la ha dejado a la baronesa Elisa de Grazalema.

¿Quién es esta misteriosa mujer? Todo ello mientras el enfado entre Candela y Simona es cada vez más evidente en palacio. Lope termina siendo interlocutor de las dos, pero todo se complica aún más en cuanto a labores de cocina se refiere. La situación llega a oídos de Catalina, que trata de acercar posturas entre las dos.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Manuel continúa con sus pesquisas para tratar de desenmascarar a Jimena de una vez por todas. Es algo que ella ha terminado notándolo, por lo que decide organizarle una cena con los alimentos que le gustan, con ciertos toques afrodisíacos.

Por si fuera poco, observamos cómo Petra, finalmente, ha dado a conocer el gran secreto de Pía a todo el servicio. La joven no se achanta, ya que a ella no le tiene que dar ningún tipoi de explicación. Cruz aparece en cocina en el momento más inesperado, por lo que termina escuchando que Pía ha decidido seguir con su embarazo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.