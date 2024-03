‘La Promesa’, capítulo 323: Jimena tiene un encontronazo con Catalina

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante. ¡No está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 322 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Alonso ha accedido a confesar a Curro qué ocurrió, exactamente, tanto con Dolores como con sus hijos. Todo ello mientras Jana se encontraba escuchando toda la conversación a escondidas.

Esta revelación ha dejado tremendamente afectado a Alonso puesto que, a pesar de que haya pasado el tiempo, las heridas del pasado no han terminado de curarse. La Marquesa de Luján, por su parte, ha descubierto que Petra, en realidad, no ha obedecido sus órdenes puesto que no ha destrozado el vestido de novia de Catalina.

Por fortuna, la madre de Feliciano sabe cómo salir airosa del paso. Todo ello mientras Lorenzo sigue presionando a Pelayo para poder entrar en el negocio de las mermeladas, mientras Catalina se niega en rotundo a ceder a las constantes presiones por parte de la Marquesa de Luján. La llegada de Jimena a palacio ha causado una enorme conmoción, sobre todo en Catalina y Manuel.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 323 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jimena ha regresado, por sorpresa, al palacio de los Marqueses de Luján. Por lo tanto, somos testigos de un tenso e incómodo encontronazo con Catalina tras ese incendio que provocó y por el que casi muere la hermana de Manuel.

Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, todos están inquietos en palacio. A pesar de todo, Cruz pide a su nuera que se quede junto a ellos. Por si fuera poco, observamos cómo el reparto de beneficios del negocio de las mermeladas tras la inclusión de Lorenzo es algo que sigue sin gustar a Catalina. Es por eso que Alonso toma una drástica decisión.

El Conde de Ayala continúa tratando de acercarse a Margarita, lo que hace que Petra sospeche cada vez más de sus verdaderas intenciones. Pero, evidentemente, no va a ser la única. En cuanto a María Fernández, observamos cómo es absolutamente incapaz de olvidar el encuentro amoroso que tuvo con Salvador.

A pesar de todo, la doncella acaba dándose cuenta de que lo que era un sueño va a convertirse en nada más y nada menos que una pesadilla. Virtudes entró a palacio con el pie izquierdo pero, finalmente, la joven está aprendiendo el oficio de criada. Además, está estrechando muy buenos lazos con Teresa, su maestra. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.