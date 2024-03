‘La Promesa’, capítulo 308: Manuel continúa empeñado en descubrir qué oculta Abel

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 307 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observaos cómo Pelayo no tiene ni idea de si están o no a salvo tanto él como Catalina. Al fin y al cabo, la visita de Mr Cavendish en el balneario le ha generado muchísima preocupación. ¡Y no es para menos!

Es por eso que el joven se ve obligado a tomar una drástica decisión que, evidentemente, no va a sentar para nada bien a Catalina. El Conde de Ayala se muestra decidido a saber la verdad sobre lo que ocurrió en la cacería en la que Curro resultó gravemente herido y Feliciano perdió la vida.

Norberta ha llegado repentinamente a palacio, lo que ha provocado que Simona se sienta profundamente inquieta. Algo que no solo ocurre con ella, sino también con Virtudes. Por si fuera poco, observamos cómo Jana decide ayudar a Lope para que pueda enfrentarse, de una vez por todas, a todos y cada uno de sus temores.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 308 de La Promesa. Así pues, observamos cómo María Fernández ha empezado a convencer a los miembros del servicio para que no duden en sumarse a la huelga. Jana se entera y no tarda en pedir a su mejor amiga que pare, pero parece que no hay vuelta atrás.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Manuel continúa profundamente empeñado en descubrir todos los detalles sobre lo que oculta Abel. Así pues, no tarda en poner rumbo a Córdoba en busca de respuestas. El médico, ajeno a esta situación, atiende a Pelayo que, tras su regreso repentino del balneario, parece no encontrarse del todo bien.

¡Buenos días #Promisers! Hoy, en #LaPromesa ➡ Manuel se marcha a Córdoba para seguir investigando a Abel

➡Petra descubrirá algo que no se esperaba sobre lo ocurrido en la cacería A las 17:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/gpNequmSsd pic.twitter.com/c1tCb3tp3y — La Promesa (@lapromesa_tve) March 4, 2024

Pero es todo un plan para alejar a Catalina de Mr Cavendish. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Curro por fin ha podido salir de la habitación. Aun así, el joven parece no conformarse con dar un paseo por los jardines, sino que se marcha a Luján. Alonso se preocupa muchísimo por Curro por lo que Cruz le pide que esté tranquilo.

Por si fuera poco, vemos cómo Simona ha sido abroncada tanto por Rómulo como por Pía por lo ocurrido con Norberta. Catalina aprovecha la ocasión que se le ha presentado para sonsacar información a Virtudes respecto al matrimonio del joven. Jana anima a Lope a que se sincere con Vera pero se muestra incapaz, mientras que Petra descubre algo que no esperaba sobre la trágica cacería. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.