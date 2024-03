‘La Promesa’, capítulo 307: Pelayo toma una drástica decisión que disgusta a Catalina

La Promesa se ha convertido, inevitablemente, en una de las series diarias que más está dando de qué hablar. ¡Es una de las que más éxito está cosechando, sin lugar a dudas! Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 306 de La Promesa. De esta forma, observamos cómo, finalmente, Jana ha conseguido hablar con Curro. Es más, no ha tardado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacerle saber cuáles son sus temores ahora que sabe que Alonso es su padre.

La Marquesa de Luján no tarda en volver a tener un enfrentamiento con su hijo por culpa de Jana. Dadas las circunstancias, Alonso no ha tardado en plantearse algo: Manuel siente algo por la doncella. Cruz descarta que so pueda haber ocurrido, ya que el joven no es como el fallecido Tomás. Una afirmación que disgusta, y mucho, al Marqués.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo, finalmente, se descubre quién es la desconocida que ha irrumpido en la cocina de palacio. Se trata de nada más y nada menos que Norberta, la nuera de Simona. Ésta no tarda en cargar contra la cocinera, acusándola de haber abandonado a sus hijos.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 307 de La Promesa. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Pelayo no tiene la más mínima idea de si están o no a salvo tanto él como Catalina teniendo a Mr Cavendish cerca. Por lo tanto, el joven se ve en la obligación de tomar una drástica decisión que no va a sentar nada bien a su prometida.

El Conde de Ayala se muestra profundamente decidido a saber qué ocurrió, realmente, en esa cacería en la que Feliciano perdió la vida. Todo ello mientras la aparición repentina de Norbeta ha provocado que Simona se sienta, cuanto menos, inquieta. Pero no solamente sucede con ella, sino también con Virtudes.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Jana no ha dudado un solo segundo en ayudar a Lope a que se enfrente, de una vez por todas, a sus miedos del pasado. Es hora de reconciliarse con sus padres tras su trágica muerte y poder curar esa herida, de una vez por todas. Todo ello mientras María Fernández está indignada por el trato que sufre todo el servicio, por lo que encuentra un sorprendente e inesperado aliado en esta lucha. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.